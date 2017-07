Zum Schluss der Roche-Veranstaltung folgen die Videobotschaften derer, die dank den Arzneien der Basler den Krebs besiegt haben. Zumindest bis dato. Der britische Familienvater Toby erzählt von seinem Kampf gegen Lungenkrebs, die junge Mutter Ike aus Deutschland von ihrem Brusttumor. Sie, die Tobys und Ikes, sind in den Kongresshallen in Chicago zahlreich vertreten.

Auf ihren Badges, die hier jeder Arzt, Forscher oder Pharmavertreter um den Hals trägt, steht in dicken Buchstaben: «Cancer Survivor». Krebsüberlebender. «Sie sind die grossen Erfolgsgeschichten der Konzerne. Die, die den Krebs überlebt haben», sagt Katherine O’Brien. «Sie sind gefragt, nicht so wie Unsereins.» O’Brien leidet seit acht Jahren an fortgeschrittenem Brustkrebs. Stadium vier von vier. Seit der ersten Diagnose.

Aus dem Leben einer Patientin

Da war er plötzlich, der Brustkrebs, mit Metastasen in der Wirbelsäule. Sie hatte keinen Knoten bemerkt, nichts. Damals, 2009, kam O’Briens älteste Nichte Colleen auf die Uni. «Ich hätte nie gedacht, dass ich ihren Abschluss noch miterlebe», sagt O’Brien und streicht sich mit den schmalen Fingern eine Strähne aus dem Gesicht.

Dann kamen im Jahr 2011 Metastasen in der Leber dazu. Trotzdem ginge es ihr einigermassen gut, bis auf die ständige Müdigkeit. Statistisch zählt O’Brien zu den wenigen Ausnahmen, weil ihre Krankheit glücklicherweise nur sehr langsam fortschreitet. Bei metastasiertem Brustkrebs im vierten Stadium leben fünf Jahre nach der Diagnose noch 26 Prozent derPatientinnen.

Im Herbst heiratet Nichte Colleen. Ob sie sich ein Kleid kaufen soll? Katherine O’Brien weiss es nicht. «Wer weiss, ob ich dann noch da bin oder wies mir geht?» Es ist diese Ungewissheit, die die 51-Jährige am meisten quält. Tag für Tag. Wirkt die Therapie noch, schreitet der Krebs fort? Aktuell erhält O’Brien ihre vierte Therapie. Die Alternativen schwinden. Bleibt noch die knüppelharte Chemo, die sie bisher vermeiden konnte.

Vor jeder Computertomografie verkriecht sie sich tagelang in ihrer Wohnung in einem Vorort Chicagos. Hier verbringt sie viel Zeit am Computer. Auf ihrem Blog ihatebreastcancer erzählt sich von ihren Erfahrungen und klärt auf. «Am Anfang war da diese Wut. Ich musste darüber schreiben.» Bis vor zwei Jahren arbeitete O’Brien als Texterin beim Branchenmagazin «American Printers». Der Job war ihr ein und alles. Irgendwann war sie körperlich aber nicht mehr in der Lage. «Es ging einfach nicht mehr.» Das Schreiben hat sie beibehalten. Sie möchte anderen Frauen Mut machen und etwas bewirken. Wann immer es ihre Gesundheit erlaubt, reist die Chicagoerin zu den Kongressen überall im Land.

Katherine O’Briens Fall zeigt, wer hinter den 80 Prozent der Patienten steckt, die noch nicht von der bahnbrechenden Immuntherapie profitieren. Es sind Menschen mit Metastasen und Tumoren, die entweder nicht auf die Therapie reagieren oder für deren Tumortyp die Immun-Mittel noch nicht zugelassen sind. Letzteres ist bei Brustkrebs der Fall.

Deshalb blieb auch O’Brien die neue Therapie bislang verwehrt. Aktuell läuft bei Roche und Co. eine Vielzahl an Studien, auf dem Kongress wurden erste Daten in einer kleinen Brustkrebs-Untergruppe präsentiert. «Der triple-negative Brustkrebs lässt sich, wie die jüngsten Daten zeigen, möglicherweise mit Immuntherapie behandeln», sagt Rolf Stahel, Onkologie-Professor und Leiter des Cancer Center des Universitätsspitals Zürich.

Bei den weit häufiger verbreiteten Brustkrebsformen laufe es wohl, wie in vielen anderen Fällen, auf eine Kombinationstherapie hinaus. Brustkrebs sei wegen seiner unterschiedlichen Hormonausprägung sehr heterogen. Das mache es schwieriger für die Immuntherapie. Stahel reist jedes Jahr nach Chicago. Die riesigen Fortschritte der Immuntherapie beeindrucken ihn.

«Wenn auch letztlich nicht alle Patienten davon profitieren können.» Es gebe zielgerichtete Arzneien der letzten Generation, die bei bestimmten Mutationen gut wirkten. Sie kosten nur einen Bruchteil der über 100 000 Franken für Immuntherapie. Das müsse er teilweise auch seinen Patienten erklären, die Immuntherapie erwarten.

Die Erfolge geben Hoffnung. Hoffnung, die auch Katherine O’Brien am Leben hält. Sie denkt jede Sekunde an den Krebs. «Er ist wie ein Radio, das mal leiser, mal lauter spielt.» An diesem Abend hört sie Ärzten zu, die am Rande des Kongresses zum Brust-Symposium geladen hatten. CDK4 heisst ihre neue Hoffnung. Keine Immuntherapie, aber eine Arznei, die grosse Behandlungserfolge bei Brustkrebs zeigt.

Ein Hersteller ist Novartis mit dem Mittel Kisqali. Katherine notiert sich alles in ihr Notizbuch. Nach dem Kongress wird sie ihren Arzt fragen, ob CDK4 für sie infrage komme. Er wird sagen «bislang leider nicht». Ihre Hoffnung wird, wie bei so vielen Patienten, auf die Immuntherapie zurückfallen. Eine Hoffnung, die Forschung und Pharma hoffentlich einlösen.