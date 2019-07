Die Peters-Anomalie ist ein genetisch determinierter Defekt, der in einer Häufigkeit von 1:1 000 000 auftritt und sich in der Regel im Säuglingsalter durch zentrale Hornhauttrübungen und Fehl-bildungen des vorderen Augenabschnittes manifestiert. Die Gefahr einer schweren Sehschwäche oder eines Glaukoms erzwingt nicht selten operative Massnahmen – beispielsweise eine Hornhaut-transplantation.

Wir sitzen im Wohnzimmer der Familie Tardo in Tägerig. Ausgelassen spielen die heute dreijährige Giorgia und ihre drei Jahre ältere Schwester Lia im Wohnzimmer. «Momentan machen wir mit DVDs ein Bett für Giorgia», sagt Lia vorlaut.

So harmonisch gehe es zwischen den beiden Mädchen allerdings nicht immer zu und her, erklärt Daniela Tardo. Seit je sei Lia ziemlich eifersüchtig auf ihre kleine Schwester. «Ich vermute, das kommt daher, dass sie die Geburt von Giorgia mit der häufigen Abwesenheit ihrer Eltern verbunden hat», erklärt die Mutter und versinkt in Erinnerungen. In den Frühling 2016.

Untersuchungsmarathon

Von einer seltenen Krankheit ist erstmals beim Austrittsgespräch, sechs Tage nach der Geburt, die Rede, ohne diese jedoch beim Namen benennen zu können. Eine konkrete Diagnose, die der Peters-Anomalie, erhalten Giorgias Eltern zirka nach einer Woche von den Augenspezialisten des Kantonsspitals Aarau. Diese Diagnose wird von Prof. Dr. Béatrice Früh vom Inselspital Bern bestätigt.

«Dann ging es plötzlich Schlag auf Schlag», erinnert sich Daniela Tardo. «Ein paar Tage später, am 23. Mai, haben wir das Aufgebot des Inselspitals erhalten, dort haben wir mit den behandelnden Ärzten innert weniger Minuten das weitere Vorgehen besprochen.» Fazit der Besprechung: Am 20. Juni wird die Hornhaut des linken Auges transplantiert, zwei Monate später die rechte, um Giorgia vor der Blindheit zu bewahren.