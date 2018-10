Patrik Wägeli ist nicht nur ambitionierter Landwirt, er ist auch Marathon-Spitzenläufer und lief dieses Jahr an der Europameisterschaft in Berlin mit einer beeindruckenden Zeit von 2:21:59 auf den 43. Rang. Schon im Training absolviert Wägeli den Kilometer in weniger als vier Minuten.

Der Athlet zeigt Silja auf seinem Hof im Kanton Thurgau, wie man sich vor dem Laufen richtig aufwärmt. Doch schon das Warm-Up bringt die Zürcherin ordentlich ins Schwitzen, ehe sie auf dem Dauerlauf um den See so richtig an ihre Grenzen kommt. «Ich bin völlig am Ende», klagt Silja nach dem Zieleinlauf und meint: «Joggen wird sicher nicht zu meinem Lieblingssport.»

Wenigstens wartet im Ziel eine willkommene Erfrischung auf Silja: Ein Glas frischer Apfelsaft von Patrik Wägelis Hof. (luk)