In Australien grassiert die Grippewelle jeweils ein halbes Jahr früher als in der Schweiz. Dieses Jahr hat das Land an der happigsten Epidemie seit 15 Jahren gelitten.

Helen Kovari, Infektiologin an der Hirslanden-Klinik, klärt auf: In Australien sei der Subtyp H3N2 zirkuliert. Im Vergleich zu den Grippeviren vom letzten Jahr habe er sich leicht verändert. "Er hat einen aggressiveren Verlauf gezeigt, auch bei jungen gesunden Menschen", sagt Kovari in der Sendung "Check Up" von "Tele M1".

Die Viren der Südhalbkugel tauchen laut der Infektiologin häufig auch auf der Nordhalbkugel auf. Es sei aber nicht immer so. Prognosen seien schwierig zu machen. Ausserdem können sich die Viren auch während der Grippesaison verändern.