Scherereien mit der Krankenkasse

Neben den physischen und psychischen Schwierigkeiten, die eine seltene Krankheit mit sich bringt, müssen Takayasu-Arteriitis-Betroffene oft auch gegen administrative Sorgen ankämpfen. Bei vielen seltenen Krankheiten seien Konflikte mit Krankenversicherungen vorprogrammiert, sagt Peter Villiger. «Gewisse Krankenkassen zeigen sich kulant, andere nicht.» Das Hauptproblem sei, dass es zu wenig Studien zur Wirksamkeit der Therapien gebe. Und wenn ein Medikament nicht auf der Spezialitätenliste stehe, könne es ein Arzt nur verschreiben, wenn verschiedene Kriterien respektiert sind.

In solchen Fällen folge ein reger Briefaustausch zwischen dem verschreibenden Arzt und dem Vertrauensarzt der Versicherung. «Da wird das Kostengesuch in einem ersten Schritt oft abgelehnt, wir müssen ein Argumentarium zurückschreiben et cetera.»

Villiger und sein Team führen derzeit eine Studie über Takayasu-Arteriitis – eine der ersten hierzulande. Sie soll eine landesweite Übersicht schaffen und die Zusammenarbeit mit den Krankenversicherungen erleichtern.

Iliana ist Teil dieser Studie. Ihr geht es heute gut, Selbstmitleid plage sie keines mehr. «Natürlich bin in gewissen Bereichen eingeschränkt. Patienten mit Takayasu-Arteriitis ist es beispielsweise nicht empfohlen, in Länder zu reisen, wo eine grosse Ansteckungsgefahr besteht, weil unser Immunsystem konstant geschwächt ist.» Ausserdem sei es immer wieder zu Situationen gekommen, in denen ihre Müdigkeit für Probleme sorgte. «Die Leute dachten ich sei faul.» Doch mit solchen Schwierigkeiten könne sie heute gut umgehen. «Das tönt jetzt zwar etwas kitschig, aber seit meiner Diagnose schätzte ich das Leben viel mehr.»

Iliana hat sich intensiv mit ihrer Krankheit auseinandergesetzt. Ihre preisgekrönte Maturaarbeit thematisierte die psychologischen Auswirkungen von seltenen Krankheiten auf ihre Träger. Hier das dazugehörige Video.