Masern breiten sich weltweit aus. Das zeigt eine Hochrechnung der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Zu diesem Zeitpunkt sind für das Jahr 2018 weltweit doppelt so viele Fälle gemeldet worden wie zum selben Zeitpunkt im Vorjahr. Besonders viele Ansteckungen gab es in Europa: Hier haben sich die Masernfälle verdreifacht. Der schlimmste Anstieg wurde in der Ukraine verzeichnet. Im krisengeschüttelten Land gab es über 50'000 Neuerkrankungen (2016: weniger als 100). Auch in Afrika und Asien breiten sich die Masern aus. In Afrika berechnet die WHO für 2018 rund 34'000 und in Südostasien über 70'000 Masernkranke. Schwere Epidemien traten in Liberia, auf Madagaskar und auf den Philippinen auf.

In Nord- und Südamerika gab es vergleichsweise wenige Masernausbrüche, 2018 wurden insgesamt 17'000 Fälle gemeldet. Die Masern enden in vielen Ländern auch heute noch oft mit dem Tod: 2017 starben über 110'000 Menschen daran, allerdings nur sehr wenige davon in Europa. In der Schweiz ist keine Zunahme zu verzeichnen. (sgm)