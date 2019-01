Lieber an Schweizer Projekt statt nach Nigeria

Das Ehepaar Matter war am 11. Januar mit dem Auto unterwegs nach Arosa, als im Radio ein Beitrag über die GoFundMe-Spendenkampagne von Bettina Rimensberger lief. Das Schicksal der jungen Frau, die an einer seltenen Muskelschwund-Krankheit leidet und deren Krankenkasse ihr die teure Therapie nicht bezahlt, berührte ihn. „Meine Frau hat sich via Google informiert und wir haben uns spontan entschlossen, zu spenden“, erzählt Matter am Telefon.

Seine Beweggründe sind klar: - „Es kann nicht sein, dass die Schweiz jährlich mehrere Milliarden Franken für Entwicklungshilfe und für die Asylindustrie ausgibt und dann Menschen wie Bettina Rimensberger im eigenen Land im Stich lässt. Anstatt Milliarden in Länder wie Nigeria zu schicken, sollten wir solche Projekt unterstützen“, sagt Matter.

Seit längerem fällt er immer wieder als grosszügiger Spender auf. Als er 2014 ins Schweizer Parlament gewählt wurde, wollte er eigentlich auf sein Nationalratsgehalt verzichten. Weil das rechtlich nicht geht, spendet Matter seither jeweils sein ganzes nationalrätliches Nettogehalt (rund 100‘000 Franken im Jahr).