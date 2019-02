Sicher ist, dass es für die Entwickler alles andere als trivial ist, ganze Handys zu falten. Das zeigt die lange Entwicklung. Erste Konzepte von faltbaren Bildschirmen wurden an Technik-Messen schon vor zehn Jahren gezeigt. Doch ein Display ist eben noch kein ganzes Gerät. Dem Vernehmen nach arbeitet Samsung schon seit 2012 intensiv an einem Foldable – der Veröffentlichungstermin wurde immer wieder verschoben.

Samsung ist überzeugt, dass so die Zukunft des Smartphones aussieht. Die variable Display-Grösse macht durchaus Sinn, sind doch die Menschen so von ihren Smartphones eingenommen, dass der Bildschirm eigentlich nicht gross genug sein kann. Doch wenn man das Gerät in die Hosentasche schiebt oder es im Gehen mit einer Hand bedienen möchte, sollte es eben kleiner sein. Dieses Dilemma sollen die Foldables lösen.

Voran schreitet Samsung: Am 26. Mai kommt mit dem Galaxy Fold das erste faltbare Gerät eines namhaften Herstellers auf den Markt. In zusammengefaltetem Zustand ist es ein Smartphone mit einem 4,6-Zoll-Bildschirm. Klappt man es wie ein Buch auf, kommt im Innern ein 7,3-Zoll-Bildschirm zum Vorschein, und man hält ein kleines Tablet in der Hand. Dank der neuen Falttechnologie wird der Bildschirm nicht durch ein hässliches Scharnier getrennt, sondern präsentiert sich als ganzheitliche Fläche. Da Glas dabei brechen würde, kommt eine knickbares Polymer zum Einsatz.

Diese Woche hat Samsung gleichzeitig in London und San Francisco das Galaxy Fold präsentiert. Huawei dürfte bald folgen. Und auch vom anderen grossen chinesischen Hersteller, Xiaomi, ist in den kommenden Monaten ein faltbares Gerät zu erwarten. Ein neu eingereichtes Patent von Apple lässt vermuten, dass auch das iPhone dereinst zusammengefaltet werden kann.

Die Schwierigkeiten, mit denen sich Ingenieure und Designer bei der Entwicklung eines faltbaren Geräts herumschlagen müssen, kann man beim Flexpai des chinesischen Start-ups Royole beobachten. Es kam bereits Ende 2018 auf den Markt und kann sich rühmen, das erste Foldable zu sein. Doch punkto Qualität wurde dem Falt-Handy wenig positive Kritik zuteil. Der Faltmechanismus lässt jegliche Eleganz vermissen, und zusammengefaltet ist das Handy über 1,5 Zentimeter dick.

Ersteres wird Samsung zweifellos besser machen. Doch was die Dicke angeht, stösst auch der Elektronik-Riese an physikalische Grenzen. Die genauen Masse hat Samsung zwar noch nicht bekannt gegeben, doch aus der Ferne sieht das zusammengeklappte Gerät aus, als lägen zwei herkömmliche Smartphones übereinander.

2000 Dollar für das Fold

Die Technologie im Innern braucht nun mal Platz. Und wenn auch alles kleiner wird, so scheint man bei den Akkus doch allmählich an eine Grenze gestossen zu sein. Was bedeuten könnte, dass die Foldables auch im Laufe der nächsten Jahre nicht viel dünner werden dürften. Und mal angenommen, das wäre doch der Fall: So stellt sich für den Kunden dennoch die Frage, ob er lieber ein Falt-Handy oder einfach ein halb so dünnes und halb so schweres herkömmliches Smartphone möchte.

Kompromisse sind bei der neuen Gerätekategorie ganz bestimmt unausweichlich. Ausserdem sind die neuen faltbaren Smartphones zumindest in der ersten Generation alles andere als günstig. 2000 Dollar wird das Galaxy Fold aller Voraussicht nach kosten. Die Stückzahl soll begrenzt sein.

Anfangs wird es dafür also bloss einen Nischenmarkt geben. Dennoch setzt die Branche langfristig darauf. Denn die Hersteller haben mit rückläufigen Absätzen zu kämpfen. Weltweit wurden 2018 vier Prozent weniger Smartphones verkauft als im Jahr zuvor. Die Nutzer sind nicht mehr bereit, ihre Mobiltelefone ständig zu erneuern. Das liegt auch daran, dass die Entwicklungsschritte Jahr für Jahr kleiner geworden sind.

Als Handys noch Natels waren

Während sich die Geräte der verschiedenen Hersteller insbesondere im Premium-Bereich stetig angeglichen haben, dürften die faltbaren Displays in Zukunft für mehr Formvielfalt sorgen. Das deutet sich bereits an.

Während das Samsung Fold das Display nach innen faltet und für den Smartphone-Modus einen zweiten Bildschirm nutzt, setzt der Hersteller Xiaomi auf eine doppelte Falttechnik. Das Gerät wird sowohl links als auch rechts eingeklappt, und zwar so, dass der Bildschirm aussen liegt und das Telefon ganz umhüllt.

Und wer bei Falt-Smartphone an die Klapphandys mit Tastatur denkt, die in den frühen Nul- ler-Jahren populär waren, als Handys noch Natel hiessen und in ihrem Erscheinungsbild heterogener waren, liegt nicht ganz falsch. Motorola plant offenbar bereits eine Neuauflage des Modells Razr aus dem Jahr 2003: Ein längliches Smartphone, das man nach dem Gebrauch wie einen Schminkspiegel zusammenklappt.

So weit ist die Konkurrenz von Samsung

Es ist das erste Smartphone mit einem faltbaren Display, das es bereits zu kaufen gibt: Das Flexpai des Start-ups Royole wurde Ende 2018 lanciert und kostete 1388 Dollar. Der aufgeklappte Bildschirm wird zwar nicht durch ein hässliches Scharnier oder dergleichen in der Mitte getrennt, sondern bietet eine zusammenhängende glatte Fläche. Die klobige Faltkonstruktion sieht aber etwas abenteuerlicher aus. Das Massenpublikum lässt sich davon wohl kaum begeistern.