Hinter Venedig beginnt das Schlaraffenland: Eine Reise ans Meer mit Zugaben

Wer nach einem dreitägigen Aufenthalt in Venedig trunken von all der Schönheit nach ­Osten fährt, wird rasch nüchtern. Das Friaul, korrekt Friaul-Julisch Venetien, scheint nicht viel mehr zu bieten als ein Fussballrasen in Spreitenbach.

Abwarten – und Gas geben: erster Halt Lignano Sabbiadoro – Lignano «Goldsand».

Bis 1903 war der Ort auf einer Landzunge via Landweg unerreichbar. Dann gings los mit dem Tourismus, und in den 1970er-Jahren zählte man 6 Millionen Gäste. So sieht der lang gezogene Ort auch aus: Hotels, die zwischen 1950 und 1980 entstanden, wetteiferten um die Höhe und Gäste.

Das wirkt heute charmant, die mit Lichtgirlanden geschmückten Palmen in der Fussgängerzone verleihen ein Gefühl von «Ferien wie damals». Von April bis Ende Oktober herrscht hier Betrieb.

Lignano ist bei den Österreichern weltberühmt, es ist ihr schnellster Weg ans Meer. Sein Zauber muss keinem erklärt werden. Kaum angekommen, will man ins Wasser oder einfach nur den unendlichen Blick darüber hinweg geniessen.