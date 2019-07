Ein Beitrag geteilt von САП - Твой новый отдых на воде (@sup_novosibirsk) am Jul 5, 2019 um 10:13 PDT

(ohe) Einige Influencer paddeln sogar mit aufblasbaren Boards oder Flamingos über die Oberfläche des Sees in Russland.

Der See ist aber kein Naturphänomen, sondern ein hochgiftiger, künstlicher Teich, in dem Asche aus dem nahegelegenen Kohlekraftwerk abgelagert wird. Nun hat die Firma des Kraftwerks reagiert und darauf aufmerksam gemacht, dass das Schwimmen im See gefährlich ist.