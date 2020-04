10 Dinge, die wir aus der Coronakrise beibehalten sollten

1. Lokales Gewerbe unterstützen

Als Zeichen der Solidarität kauften wir in den Corona-Wochen vermehrt beim Laden gleich um die Ecke. Wir unterstützten die Dorfbäckerei, das Schmuckatelier, das Blumengeschäft. Wir kauften Gemüse beim Bauern auf dem Hof und bestellten Bücher in der kleinen Buchhandlung.

Alles hatte sich globalisiert in den letzten zwei Jahrzehnten. Und so bestellen wir heute für wenig Geld elektronische Gadgets in China und Kleider bei Zalando. Doch im Frühling 2020 haben wir den Wert und auch den Charme des lokalen Gewerbes wieder entdeckt. Gut so. So unterstützen wir nicht nur die Menschen in der Region, sichern lokale Arbeitsplätze, wir vermeiden gleichzeitig auch noch den extensiven Warentransport zu Luft, Wasser und auf der Strasse.

2. Homeoffice statt Pendlerverkehr

Statt den Arbeitstag im Grossraumbüro und in stickigen Sitzungszimmern zu verbringen, lernten Herr und Frau Schweizer in den letzten Wochen die Arbeit auf Distanz, in der Jogginghose vor dem Laptop.

Zwar gingen die ständigen Telefonkonferenzen an die Nerven, schliesslich hatte Kollege Müller auch an Tag 27 noch nicht herausgefunden, wie man beim Video-Call das Mikrofon ausstellt. Doch wir erkannten auch die Vorteile: Kein Arbeitsweg in überfüllten Bussen oder auf verstopften Strassen. Keine überhastete Sandwich-Verpflegung am Mittag. Keine störenden Zurufe, der geschwätzigen Kollegin am Tisch nebenan.

Warum also nicht weiterhin den ein oder anderen Tag von zu Hause aus arbeiten? Das ist freilich nicht allen Berufsgruppen möglich. Aber wenn auch nur ein Drittel aller Arbeitnehmenden einen zusätzlichen Tag im Home Office arbeitet, wird der Pendlerverkehr abnehmen und das Wohlbefinden zunehmen.

3. Digitalisierung der Schulen

Es war der Samstagmorgen nach dem bundesrätlichen Beschluss, die Schulen zu schliessen, als Beatrice (34), Lehrerin einer ländlichen Schule in der Region Wil zum ersten Mal eine Teamsitzung via Zoom machte. «Ich habe noch nie so rasch mit digitalen Tools umzugehen gelernt», wird sie einige Wochen später erzählen. Früher hätten ihr diese Computer-Dinge nichts gesagt. Jetzt wurden Schulunterlagen auf einem gemeinsamen Space in der Cloud gespeichert, ein Klassenchat bei Whatsapp eingerichtet und Fragen von Schülern via Chat beantwortet.

Die Corona-Pandemie war ein Stresstest für die Schulen und ihre Lehrpersonen. Während einige über Nacht auf digitalen Unterricht umstellten, brauchten andere Wochen, um in die Gänge zu kommen. Jetzt zeigte sich, wer in der Vergangenheit die Hausaufgaben gemacht hatte und wer punkto Digitalisierung Nachholbedarf hat.

Nicolas (11) aus Olten hat gelernt, wie er sein Lerntagebuch via E-Mail seinem Lehrer schickt. Auch Gianluca Zanatta, Schulleiter der Oberstufe Centrum in St.Gallen kann den letzten Wochen Positives abgewinnen: «Wir mussten kreativ sein und Unterricht und Lernen anders denken. Die gemachten Erfahrungen werden wir in die Zukunft mitnehmen und das Lernen flexibler und individueller gestalten.»

4. Mehr Zeit für die Familie

«In neun Monaten wird es mehr Babys geben», schrieb Marie (36) auf Facebook. «Aber auch mehr Scheidungen», entgegnete ihr Kollege mit Name Jens in einem Kommentar. Für eine Überprüfung dieser Prognosen ist es zu früh. Doch eines ist gewiss: Die Corona-Wochen waren für Familien mit Kindern eine besondere Herausforderung. Während die Ältern beim «Home-Schooling» Unterstützung brauchten, wollten die Jüngeren mit Bastelarbeiten und Spielen unterhalten werden. Ausflüge ins Hallenbad oder auf den Sportplatz fielen als Abwechslung weg. «Stay at home» löste so bei so manchem Elternteil klaustrophobische Zustände aus. An Flucht war nicht zu denken.

Doch in diesen Stunden entdeckten wir auch viel Schönes. Jetzt war die ganze Familie dreimal täglich zum Essen am Tisch, zwischen zwei Telefonkonferenzen reichte es Mama sogar für eine Runde «Uno» und Papa kickte im Garten mit. Vielleicht hat der ein oder andere die Verbindung zu den Kindern neu entdeckt und schätzen gelernt.

5. Regelmässiger Austausch mit Freunden

Hans (76) aus dem luzernischen Horw erzählt: «Ich hatte noch nie so viel Kontakt mit Freunden, wie in den letzten Wochen.» Täglich sei er am Telefon mit alten Schulkameraden, pensionierten Geschäftskollegen und seiner Schwester im Altersheim. «Viel öfter als früher.»

Jüngere Generationen haben derweil den gemeinsamen Quiz-Abend via Videochat entdeckt oder man prostet sich virtuell auf FaceTime zum Feierabend-Bier zu. Die fehlenden Umarmungen wurden während der Quarantäne mit einer Vielzahl an digitalen Treffen kompensiert. Krisen bringen uns bekanntlich näher zusammen. Kein Grund, die Verbindung nach Corona wieder abzubrechen. Der Quiz-Abend darf ja gerne auch wieder beieinander im Wohnzimmer stattfinden.

6. Erholung und Ausflüge in der Region

Der Flug auf die Seychellen: gestrichen. Das Wochenende im Europapark Rust: abgesagt. Die Reise durch den Orient: verschoben. Unser Bewegungsradius wurde aufgrund der geschlossenen Grenzen drastisch reduziert. Doch hatten wir die Enttäuschung über den Besuch am Meer erst einmal überwunden, entdeckten wir die Schönheit des Frühlings vor der Haustür. Nie zuvor (eine nicht geprüfte Behauptung) wurde so viel spaziert, wie im März und April 2020. Schliesslich war dies die bewilligte Art und Weise, das Haus doch einmal für ein paar Momente zu verlassen.

Und so haben wir Feuerstellen, Nachbarquartiere und Feldwege entdeckt - direkt vor unserer Haustür. Und dem schönen Wetter sei dank, hat so mancher Schweizer einen goldigen Teint, wie sonst nur nach einem Sommer am Meer. Wie schrieb doch Goethe einst treffend: