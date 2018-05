Ist eine Spende gesundheitlich riskant?

Eine Spende ist ungefährlich und bis auf unangenehme Nebenwirkungen gut verträglich. Spender können nach der Blutstammzellen-Entnahme unter Müdigkeit, Kopf- und Gliederschmerzen leiden. Bei der Entnahmemethode wird zwischen der peripheren Blutstammzellspende (über venöse Zugänge an den Armen) und der Knochenmarkspende unterschieden. Entscheidet sich der Arzt für letztere (in etwa 20 Prozent der Fälle), kann der Spender auch einige Tage nach der Entnahme einen dumpfen Schmerz an den Einstichstellen verspüren.

Wer zahlt den Eingriff?

Der Eingriff ist für den Spender kostenfrei. Die Kosten für die medizinischen Abklärungen, den Spitalaufenthalt sowie den Eingriff übernimmt die Versicherung des Empfängers. Direkte Kosten wie Lohnausfall, Reisekosten oder Unkosten für Kinderbetreuung werden von der SBSC rückvergütet. (sam)