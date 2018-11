Raus aus dem Nebelmeer

Flanieren in Basel (BS), 260 m

Von Annika Bangerter





Manchmal stöhnen alle gleichzeitig auf. Ein kollektives Pendlerseufzen. Der Zug rattert vor Olten aus dem Tunnel und fährt ins Mittelland ein. Grau und trist neigt sich der Himmel über die Waggons, in deren Innern sich die Pendler an die Strahlen der frühmorgendlichen Sonne zurücksehnen. Sie liegen nur ein paar Kilometer hinter ihnen.





Auf der anderen Seite des Juras, in Basel. In jener Stadt, in der es etwas wärmer ist als im Mittelland. Und in jener Stadt, die auf ihr mediterranes Lebensgefühl stolz ist. So stolz, dass der kälteren Jahreszeit getrotzt wird. Mit Wolldecken, Sitzpolstern oder Schaffellen. So sitzt, wer nicht pendeln muss, eingemummelt vor dem Café, blinzelt in die Sonne und seufzt wohlig beim Gedanken daran, wie über dem Mittelland die Nebeldecke klebt.