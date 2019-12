Das Weihnachtsfest im Kreise der ­Familie. Was in Kindertagen glitzerte und glänzte, ist für viele Erwachsene mühsam geworden. Gerade nach der ­stressigen Vorweihnachtszeit wird das höchste Mass an Contenance verlangt. Man versucht, selig zu lächeln, und überlässt dem Verwandten das Feld, der die unangenehme Stille mit einer Analyse über die politische Situation der Schweiz und der Welt füllt. Man sitzt mehr besinnungslos als besinnlich da und denkt: Muss ich da immer wieder hingehen? Wäre es nicht ehrlicher, nicht hinzugehen? Ist so jetzt das erwachsene Weihnachten?

, sagt Henrik.

Schon im Oktober reservierte er mit einem Freund eine Wohnung in den Bergen. Seine Eltern hätten den Entschluss mit Erstaunen aufgenommen, sich aber damit abgefunden. Mehr Mühe hatte seine Schwester, deren Sohn Henriks Göttibub ist. Doch Henrik hielt an seinem Entschluss fest und verbrachte die Feiertage in einem abgelegenen Tal. Wo er die Ruhe und Entspannung fand, die er bei der Familienweihnacht vermisste. «Ich kann es ­jedem empfehlen», sagt er. Die Freunde verbrachten die Zeit mit Lesen und Filme-Schauen. Henrik weiss nicht mehr, was sie an Heiligabend gekocht hatten. Auf jeden Fall nichts Spezielles, es wurde überhaupt kein weihnacht­licher Aufwand betrieben.

Wer arbeitet in der Küche, und wer legt die Füsse hoch?

Weihnachten ist ein Familienfest. Aus Tradition. So kennen es die meisten, und dieses Bild wird auch von Werbungen und Filmen verbreitet. Aber wenn man sich umhört, dann erfährt man, dass noch manch anderer es Henrik gern gleichtun würde. Eigentlich. Die Menschen klagen über den Stress, den ihnen die Familienfeier oder nur schon der Gedanke daran bereitet.

Das Essen bedeutet viel Arbeit, und das ist schon der erste Punkt, wo Konflikte entstehen können. Eine Freundin berichtet von ihrer Mutter, die von ihrer kinderlosen Tochter die grosse Mithilfe für das Essen als selbstverständlich anschaut, während die Töchter mit ­Kindern bloss erscheinen müssen. Eine andere kann es nicht ausstehen, dass der Vater seine Mitarbeit mit der Entkorkung des Weins für beendet hält. Nach der Arbeitsteilung folgen die klassischen Konfliktfelder wie unangenehme Verwandte oder die Geschenke. Selbstmanagement-Trainerin Caroline Theiss fasst zusammen: An keinem anderen Fest werde so viel gestritten. Und selbst wenn das Fest nicht in einem Streit endet, verlangt es den Teilnehmerinnen viel ab.

Bewusst auf die Weihnachtsfeier mit den Angehörigen zu verzichten, ist heikel. Eine Reise, so scheint es, ist noch die am ehesten akzeptierte Variante. Loredana (Name geändert), 30, fliegt 10000 Kilometer nach Mexiko, um der Familienweihnacht zu entgehen. Ihre Familie lebt in verschiedenen Städten in Deutschland, sie selbst in der Schweiz. Jedes Jahr fuhr sie zu den Verwandten. Und wusste, dass die gleichen Konflikte wie immer hochkommen würden.

Schon vom Gedanken daran bekam sie Bauchweh. Dieses Jahr kam zum schlechten Grundgefühl dazu, dass sie sich verliebt hatte, aber enttäuscht worden war. Und dadurch noch weniger Lust auf erzwungene Familienidylle hatte. Nun feiert sie zum ersten Mal ohne ihre Familie. «Die Reise zu buchen, war eine grosse Befreiung», sagt sie. Das ganze Jahr habe sie sich überlegt, was sie alternativ machen könnte. «Denn allein will ich an Weihnachten auf keinen Fall sein», sagt sie.

Sie weiss auch schon, an welchem Ort in Mexiko sie den 24. Dezember verbringen wird, und hat Aktivitäten geplant. Ihre Geschwister freuten sich für sie, ihre Mutter war zuerst irritiert, kann die Tochter aber mittlerweile verstehen. «Wir werden uns sicher hören an Weihnachten», sagt Loredana. Würde sie an Weihnachten in der Schweiz bleiben, wäre der Fall komplizierter. «Ich glaube, dann würde meine Mutter nicht verstehen, warum ich nicht nach Deutschland fahren würde», sagt sie. Und auch sie hätte mehr Mühe, sich ein alternatives Weihnachtsprogramm zu organisieren. Auch Henrik hat noch keine alternative Idee für dieses Jahr an Weihnachten gefunden.

Der Entscheid will gut überlegt sein

Weihnachtsverweigerer müssen stark sein.