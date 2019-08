Nun sind Ökonomen keine Historiker. Das kann heissen, dass sie sich hüten sollten, Ratschläge zu erteilen. Carmen Reinhart und Kenneth Rogoff haben ihrem Buch von 2011 über die Finanzkrise denn auch den Titel gegeben: «This Time Is Different. Eight Centuries of Financial Crises» (Dieses Mal ist alles anders. Acht Jahrhundert Finanzkrisen). Offenbar in der Meinung, die Ökonomen hätten das Phänomen schon korrekt beschrieben, aber der Rest halte sich nicht daran.

«1931» – das Buch des Wirtschaftshistorikers Tobias Straumann beschreibt 1931 als ein Schlüsseljahr. Er ortet in jenem Jahr den eigentlichen Beginn und die Ursache der Grossen Depression der 1930er-Jahre. Es war nicht der Börsencrash von 1929, so verheerend er für viele auch war, der die Welt für Jahre ins Elend stürzte, sondern erst das verfehlte Handling der deutschen Krise von 1931. Sie erst brachte die Banken ins Wanken und die Finanzwelt in Panik. Und die Weltwirtschaft ins Trudeln. Was sich wiederum auf die deutsche Wirtschaft auswirkte.

Reparationen, um die US-Schulden zu bezahlen

Der Erste Weltkrieg hatte eine Schuldenkaskade hinterlassen. Die europäischen Siegermächte waren bei den USA tief verschuldet. Und hofften, sich bei den Deutschen schadlos halten zu können. Der Vertrag von Versailles schrieb ja die Kriegsschuld den Deutschen zu. Nach der Inflation 1923 hatte man mit dem Dawes-Plan von 1924 versucht, Deutschland finanziell etwas Luft zu verschaffen. Aber im Effekt war es nicht viel mehr, als die Geldpumpe einigermassen in Gang zu halten. Die deutsche Demokratie hatte, um ein paar Programme finanzieren zu können, sich bei ausländischen Banken verschulden müssen. Und ein unglücklicher Passus im Dawes-Vertrag machte das einigermassen einfach.

Der 1930 vereinbarte Young-Plan brachte nochmals ein paar Erleichterungen. Die Truppen aus dem besetzten Rheinland sollten bereits 1930 abgezogen werden statt wie in Versailles vereinbart 1935. Und die jährlichen Zahlungen wurden etwas reduziert. Aber der Zahlungsmodus wurde wieder umgekehrt. Deutschland musste jährlich eine fixe Summe bezahlen. Das hiess, dass der Budgetspielraum in der Rezession extrem klein war. Ein Sparprogramm folgte dem andern. Die Austeritätspolitik führte die Wirtschaft in die Abwärtsspirale. Und die privaten Gläubiger fürchteten um ihr Geld. Kapital floss ab.