Apple Crumble Tart: Das perfekte Weihnachtsdessert zu einem Schlückchen Champagner

What's Cookin'? - mit Cookinesi

Die Strassen erstrahlen im Lichterglanz, in der Luft liegt der Duft von selbst gemachten Köstlichkeiten - Weihnachten steht kurz bevor: In der vierteiligen Serie "What's cookin'? - mit Cookinesi" präsentieren Foodbloggerin Zoe Torinesi und ihre Gäste weihnachtliche Rezepte zum Nachmachen. Ein altes Guetzli-Rezept vom Grosi, ein himmlischer Kuchen von der Mama oder eine vegane Eigenkreation zum Verschenken - diese Leckereien wollen Sie am liebsten gleich selbst essen.

Moderation

Eat. Love. Enjoy. Zoe Torinesi ist Bloggerin, Content Creator, Moderatorin und Inhaberin von Cookinesi - einem Foodblog, der gleichzeitig auch Rezeptdatenbank ist. Sie und ihr kleines Team tüfteln ständig an neuen Rezepten. Im Herbst hat Zoe Torinesi zudem ihr erstes eigenes Kochbuch herausgebracht: Fürobigchuchi.

Gast

Sie gilt als die schönste Sommelière der Schweiz, selbst bezeichnet sie sich als ein Cuvée aus Schweizer, südafrikanischem, österreichischem und englischem Blut: Shirley Amberg. Die Mutter zweier Kinder war im Investment Banking tätig bevor sie sich ihre Leidenschaft für Wein zum Beruf gemacht hat. Heute arbeitet Shirley Amberg als Weinkolumnistin und organisiert verschiedene Events rund ums Thema Wein.