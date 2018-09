Der Garten hat in den letzten Jahren massiv an Bedeu­tung gewonnen. Das hat einerseits damit zu tun, dass das vertraute und beschau­liche Zuhause zum Gegenpol von Globalisierung und Digitalisierung geworden ist. Anderseits hat das re­kordtiefe Zinsniveau dazu geführt, dass die Menschen ihr Geld lieber in eine individuelle Gartengestaltung investieren, statt es auf dem unver­zinsten Sparkonto versauern zu las­sen.» Christoph Wyder weiss, wovon er spricht. Seit 25 Jahren führt der diplomierte Landschaftsarchitekt die gleichnamige Gartenbaufirma in Oberentfelden.

Bevor man beim Thema «Gartenbe­leuchtung» an laue Sommerabende und rauschende Sommernachtsfes­te denke, müsse man sich aber über etwas ganz anderes Gedanken ma­chen, so Wyder: über die Sicherheit. Denn: «Nicht nur der Weg zur Haus­eingangstür muss trittsicher ausge­leuchtet sein. Auch in den Keller, das Gartenhaus oder zur Garage muss man am Abend oder in der Nacht problemlos und sicher gelangen.» Beliebt sind für diesen Zweck niedri­ge Sockelleuchten oder Spots sowie Orientierungs- oder Markierungsstrahler, die direkt in Treppenstufen oder Wege eingelassen sind.

Sicherheit bedeutet aber auch Schutz vor Einbrechern. Die beste Sicherung ist ein mit Bewegungs­meldern ausgestattetes Anwesen mit Wandleuchten am Haus und an der Terrasse, Sockel- und Pollerleuchten für Wege und Treppen sowie mit fle­xiblen Strahlern, die man je nach Jah­reszeit individuell platzieren kann. Gut zu wissen: Damit das Licht seine volle Wirkung entfalten kann, sollte es immer vom Haus weg gerichtet sein.