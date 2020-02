Auch im biblischen Alter kämpft er für Frieden: Jetzt erscheint die Biografie von Ben Ferencz

Ich habe Ben Ferencz zu Gesprächen in seinem Bungalow in Florida getroffen und die umfangreichen Materialien aus seinem Privatarchiv ausgewertet, die er dem United States Holocaust Memorial Museum in Washington vermacht hat. Daraus ist die erste umfassende Biografie dieses faszinierenden Jahrhundertzeugen entstanden.

Noch heute – 75 Jahre nach Kriegsende – erinnert sich Ben Ferencz an die Vorgänge, als ob es gestern gewesen wäre. Dabei wird er am 11. März 100! Er gilt längst als lebendes Symbol der Kriegsverbrechertribunale und hat darüber hinaus wichtige Etappen der Zeitgeschichte an vorderster Front mitgeprägt, von der deutschen Wiedergutmachungspolitik bis zum Aufbau des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag.

Als Fahnder in deutschen KZ

«Benny», wie er in der Familie gerufen wurde, emigrierte mit seinen jüdischen Eltern und seiner Schwester Pearl noch als Kleinkind aus Ungarn in die USA. In einfachsten Verhältnissen in New York aufgewachsen, absolvierte er die Harvard Law School, eine der besten juristischen Fakultäten der Welt. Doch noch während seines Studiums wurden die Vereinigten Staaten durch den japanischen Überfall auf den Flottenstützpunkt Pearl Harbor am 7. Dezember 1941 in den Krieg gerissen.

Ben verfolgte die Nachricht am Radio in seiner Studentenbude in Cambridge, Massachusetts. Sofort meldete er sich zum Dienst. Er kämpfte in verschiedenen Schlachten des Zweiten Weltkriegs, von der Normandie über die Ardennen bis zur Überquerung des Rheins. Ab Dezember 1944 wurde er in der Verfolgung von Kriegsverbrechern eingesetzt – womit er seine Bestimmung fand.

Als Ermittler der US-Armee untersuchte er die Fälle von abgeschossenen oder notgelandeten alliierten Piloten, die meist durch einen aufgebrachten deutschen Mob gelyncht wurden. Im April 1945 verlagerte sich seine Fahndungstätigkeit auf die Konzentrationslager. Als einer der ersten Augenzeugen nach der Befreiung jagte er Täter, befragte er Opfer und stellte Beweise sicher. Darüber berichtete er auch in erschütternden Briefen an seine spätere Frau Gertrude. Wenn er davon erzählt, schiessen ihm heute noch Tränen in die Augen.

Ein grosser Fisch ging ihm im Juni 1945 ins Netz, als er in Würzburg Karl Haberstock verhörte, Hitlers persönlichen Kunsthändler. Die heisse Spur führte in eine Salzmine in den österreichischen Alpen. Dort lagerten von den Nationalsozialisten gestohlene Kunstschätze im Wert von Milliarden. Sie waren für das Führermuseum in Linz gedacht und konnten vor der Zerstörung durch blindwütige Parteikader bewahrt werden.

Auf die Frage, wie er mit all dem Schrecken, den er erlebte, umgehe, sagt Ferencz: