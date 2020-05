Auffahrt auf Balkonien: Darum bleiben unsere Leserinnen und Leser trotz Sonnenschein daheim

Jetzt wirds richtig Sommer: Am Auffahrts-Donnerstag erwarten uns im Norden der Schweiz bis zu 26 Grad und Sonnenschein satt. Schweizerinnen und Schweizer reisen übers Auffahrts-Wochenende traditionsgemäss gerne in den Süden – doch was tun sie zu Zeiten von erschwerten Ein- und Ausreisebedingungen?

Wir wollten darum von unseren Leserinnen und Lesern wissen: Was sind Ihre Ausflugs-Tipps fürs Auffahrts-Wochenende?



Unter den uns zugetragenen Antworten zeichnet sich eine besonders ab: Balkonien. Und das nicht nur, weil uns Corona noch im Nacken sitzt. «Ich bleibe zuhause, weil dann alle anderen unterwegs sein werden», schreibt uns ein Leser auf unsere Frage.

Ob er damit recht hat?