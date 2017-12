Für Ross bestätigte sich, was er dreissig Jahre zuvor in den Wäldern an der Ostküste festgestellt hatte: Das Myzel webt ein resistentes Netz und ist härter als Zement. Ein Ziegelstein aus Mycelium, wie er sein Produkt nennt, kann sogar Metall zerquetschen. Und im Gegensatz zu Zement zerbricht es weniger schnell und ist sogar schwimmfähig.

Sein eigens eingerichtetes Labor betritt er nur mit Mundschutz, Overall und Crocs, die er vorher desinfiziert. «Hier könnte man problemlos eine Operation am offenen Herzen durchführen», sagt er und deutet auf den Raum hinter dem Plastikvorhang. Ventilatoren und eine Heizung sorgen ununterbrochen für das gewünschte Klima.

Um dem Produkt die gewünschte Form zu geben, füllt er die Pilzsporen in einen Behälter – zum Beispiel eine Backziegelform – und lässt das Mycelium dann drei bis sieben Tage fressen. Für die einwöchige Trocknung wird das Material aus der Form geklopft, ehe man es zum Backen in den Ofen schiebt. Dadurch werden die Sporen abgetötet und ein weiteres Wachstum des Pilzes wird unterbunden.

Ziegelsteine für den Tee

Ross baute in den Nullerjahren Stühle, Sessel, Schiffsbojen und Kinderspielsteine aus Mycelium und präsentierte an der Eat Art 2009 in Düsseldorf ein eineinhalb Meter hohes Konstrukt aus Mycelium-Backziegeln. Am Ende der Ausstellung wurde der Pilz aufgekocht und den Besuchern als Tee serviert.

Seine Ingenieurkollegen an der Stanford University, wo Ross einen Gastlehrstuhl in Biotechnologie innehat, schmunzelten über den Gag. Auch lachten sie ob der Prognose, dass Pilze das Industriematerial der Zukunft sein könnten. Ross liess sich nicht beirren, patentierte seine Idee 2012 – und kommt heute kaum dazu, alle Bewerbungen bei Mycoworks zu beantworten.

Mit Ecovative gibt es in New York inzwischen eine weitere Firma, die kompostierbares Verpackungsmaterial aus Myzel produziert. Sie hat nicht nur Möbel, Lampen, Wanddekorationen und Surfboards aus Pilzen entwickelt, sondern arbeitet auch an Schuhsohlen und Yogamatten. Ausserdem prüft Autohersteller Ford Motors die Möglichkeit, Plastik, Styropor und Leder in seinen Fahrzeugen künftig durch Pilzmaterialien zu ersetzen.

Im Vergleich zu anderen Industriematerialien ist Myzel allerdings noch nicht konkurrenzfähig. «Viele bringen Pilze mit etwas Gruseligem in Verbindung, das sie sich nicht als Möbel vorstellen können», sagt Ross. Und solange Erdöl und damit die Produktion von Plastik derart billig sei, könne der Pilz auch finanziell nicht mithalten.

Ähnliches gilt für den Vergleich mit der Lederproduktion. Dennoch hat genau dieser Industriezweig bislang am meisten Interesse am neuen Material gezeigt. Denn bis Tierleder zur Verarbeitung bereit ist, braucht es nicht nur Zeit, sondern auch Ressourcen wie Wasser und Tierfutter. Hinzu kommen die giftigen Chemikalien zur Gerbung des Leders – alles Dinge, die beim «Myzel-Leder» wegfallen.

Als eine der ersten Firmen in Europa hat die italienische Grado Zero Espace Schuhe, Armbänder und Handtaschen aus Pilzen auf den Markt gebracht. Auch wenn es noch Jahre dauern wird, bis die Spezies Pilz ausreichend erforscht ist und deren Nutzen akzeptiert wird: Der Nachfolger von Plastik existiert. «Wir folgen weiterhin dem, was uns der Pilz vorschlägt», sagt Ross. «Denn letztlich war er es, der mir den Weg gewiesen hat.»