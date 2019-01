Im Vergleich zum Hochbetrieb im Sommer herrscht im Winter beschauliche Ruhe. Das sei auch auf anderen Plätzen der Fall, sagt Oliver Grützner, Leiter Tourismus und Freizeit beim Touring Club Schweiz (TCS): «Das Wintercamping steckt noch in den Kinderschuhen».

Der TCS betreibt 23 Campingplätze, nur fünf sind auch in den kalten Monaten geöffnet. Die Wintermonate seien momentan zwar ein Nischengeschäft, verfügten jedoch über grosses Potenzial, sagt Grützner. «Und wir stellen ein wachsendes Bedürfnis danach fest.» Deshalb habe der TCS in dieser Saison einen Testlauf mit Winterpackages in Scuol lanciert.

Ganz in der Nähe, in Pontresina, liegt der Campingplatz Morteratsch. Auf 1860 Meter über Meer. Und er ist nach Angaben der Betreiber der höchstgelegene Wintercampingplatz Europas. Hier lässt es sich auch ohne eigenes Wohnmobil übernachten. Glamping hat längst die kalte Jahreszeit erreicht. Jener Trend, bei dem gilt: hinaus in die Natur, aber bitte mit etwas Komfort oder gar Luxus.

Weitab von Halligalli

In Pontresina bedeutet Glamping primär campen ohne eigenes Fahrzeug. Dafür gibt es auf dem Campingplatz Morteratsch Wohnwagen, Holzhäuschen oder Schlaffässer. Peter Käch, Betreiber des Platzes, dreht den Schlüssel zu einem Miet-Wohnwagen auf. «Meldet man sich sieben Stunden vor seiner Ankunft an, kommt man in einer geheizten Stube an», sagt er. Wer sich nach den 80er-Jahren sehnt – oder ihnen bereits als kultig huldigt –, wird hier glücklich; am Stil der Innenausrichtung des Wohnwagens wurde kaum etwas verändert.