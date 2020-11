Besonders gefährdet sind ältere Menschen: Diese sieben Grafiken zeigen, wie die Corona-Lage in der Schweiz ist

Auch bei den Hospitalisierungen sehe man eine leichte Abschwächung. Aktuell gleicht die Situation wieder jener im Frühling. Das gilt auch für die Zahl der Todesfälle und so ist auch die Übersterblichkeit der Senioren wieder beinahe so hoch ist wie beim Peak Anfang April.

Spitäler sind nicht überlastet

Überlastet sind die Spitäler aber noch nicht. Die Reserve der Spitalbetten schwankt stark, nicht nur wegen der Belegung der Covid-19-Patienten, sondern auch weil die Kapazitäten ausgebaut werden. Die Armee hat zum Beispiel 79 Beatmungsgeräte geliefert. Gestern gab es gemäss Andreas Stettbacher vom Koordinierten Sanitätsdienst in der Schweiz noch 6637 freie Akutbetten und 318 freie Intensivbetten. In den Spitälern werden 3068 Coronapatienten auf normalen Stationen und 468 auf Intensivstationen gepflegt. In den Intensivstationen hat sich der Anteil dieser Patienten auf 59 Prozent erhöht, jener in den Akutbetten liegt bei 18 Prozent. Auch, weil Wahl-Operationen teilweise abgesagt wurden.