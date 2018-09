Julia Tuulik hatte einen Wunsch: Sie wollte ihrem Sohn vor dem Einschlafen etwas vorsingen können. Doch singen konnte sie nicht mehr – die Atemwege der 33-jährigen Lehrerin und früheren Ballerina waren nach einem Unfall verletzt. So setzte die Russin ihre Hoffnung in Paolo Macchiarini: Der italienische Chirurg hatte als erster künstliche Luftröhren entwickelt und sie scheinbar erfolgreich Patienten eingesetzt.

Wie gut die Methode tatsächlich funktionierte, zeigt der Autopsiebericht eines Patienten, der 2014 starb: «Die Prothese lag lose in der Kehle, umgeben von eitriger Flüssigkeit und totem Gewebe.» Macchiarini hatte seine Transplantationserfolge stark geschönt und zum Teil klar gefälscht.

Acht der neun Patientinnen und Patienten, die zwischen 2010 und 2014 von Macchiarini eine Luftröhre aus Plastik bekamen, sind inzwischen tot. Auch Julia Tuulik ging es ab 2012 zunehmend schlechter. In einem Brief schrieb sie: «Drei Wochen nach der ersten Operation öffnete sich eine eitrige Fistel und seitdem verwest meine Kehle. Ich wiege 47 Kilo. Ich kann kaum laufen. Ich habe Atemprobleme und kann nicht mehr sprechen. Und ich rieche so schlecht, dass Menschen vor mir zurückweichen.»

Wie konnte es so weit kommen? Dieser Frage sind Organisationstheoretiker der Linköping-Universität in Schweden in einer Studie nachgegangen und dabei zu einem vernichtenden Ergebnis gekommen: Das Karolinska-Institut (KI) in der Nähe von Stockholm, an dem Macchiarini angestellt war, hat nicht nur Warnungen von Wissenschaftern und Whistleblowern ignoriert und den Betrug später zu vertuschen versucht. Nein, es hat auch davon profitiert. So waren die scheinbaren Erfolge und deren Berichterstattung in den Medien ausschlaggebend für eine Spende von 50 Millionen US-Dollar aus China.

Interessenkonflikt der Unis

«Das Karolinska-Institut hatte kein Interesse daran, den Betrug an seiner Institution aufzudecken», fasst Solmaz Filiz Karabag, Mitautorin der Studie, zusammen. «Hochschulen sind heutzutage global operierende Unternehmen. Sie haben einen Markenwert und ein Markenprofil. Um dieses zu erhalten und zu fördern, folgen sie der Logik eines Marktes», sagt Karabag. Dabei ist die wissenschaftliche Erkenntnis die Ware, deren Wert gemessen wird: Wie viele Auszeichnungen? Wie viele Publikationen? Wie häufig sind diese zitiert? An solchen Indikatoren entscheiden sich ganze Lebensläufe.