Beziehungen: Mal wieder planlos und selbstzufrieden sein

Erst schluckte ich leer, dann gestand ich es ein: Er hatte Recht. Ja, ich verplane unsere gemeinsame Zeit zu sehr. Es war vor einigen Tagen, als mich mein Freund über unsere halb leeren Weingläser hinweg auf meine zuweilen vorkommende Hyperaktivität hinwies, und es dämpfte mich. Gerade hatte ich ihm ein potenzielles Wochenendprogramm vorgetragen, das ich mir in Vorfreude auf unsere gemeinsame Freizeit schon seit Tagen zurechtgelegt hatte. So, wie ich es seit Monaten tue.

Ein typisches «Generation Y»-Phänomen

Dass ich immer öfter an meinem Anspruch scheiterte, möglichst viele schöne und nützliche Dinge in meinen Alltag zu packen, merkte ich schon länger. Freunde treffen, Sport machen, Kochen, eine nette Wohnung haben, jeden Tag etwas Neues lernen: Plane ich allein, hilft mir ein gewisses Mass an selbst gemachtem Druck, etwas auf die Reihe zu bekommen und Ziele besser zu erreichen. Wenn der Druck wächst und es sich nicht mehr nach Freiheit anfühlt, alles Mögliche tun zu dürfen, wird Freizeitstress zum (Luxus-)Problem, das sich auf die Lebensqualität auswirkt. Ein typisches «Generation Y»-Phänomen, dem ich da verfallen bin.

Meine Beziehung sah ich lange als Ausgleich. Einfach zusammen sein, planlos und selbstzufrieden, machte mich glücklich. Dann, als man sich besser kannte, wollte man raus aus den vier Wänden. Die Freunde des anderen kennen lernen, am Wochenende wegfahren. Die Planerei begann, und wir bekamen nicht genug von der Vorstellung, was gemeinsam alles möglich ist. Wir genossen die Aussicht auf künftige Erinnerungen, die wir hoffentlich den Rest unseres Lebens werden teilen können. So schön!

Wir sind im Nichtstun nicht geübt

Bis mein Freund letzte Woche «Ich vermisse das» sagte – und damit das Stopp-Schild hochhielt. «Was genau?», fragte ich. «Ja, nichts eben, nichts Besonderes», antwortete er. Und brachte es mit seiner Antwort auf den Punkt: Es ging uns lange darum, etwas Spezifisches zu wollen. Wir vergassen, völlig absichtslos einfach nur zusammen zu sein.