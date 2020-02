Beziehungen: Sei gefälligst dankbar!

Was also tun, wenn die erwünschte Reaktion ausbleibt?

Mehr als das erhoffen wir uns in unseren Beziehungen: Kocht man aufwendig Znacht für seinen Liebsten, muss er ehrlich dankbar sein. Ein einfaches Merci reicht da nicht. Er soll es zeigen! Fährt man mit der Liebsten in die Ferien ans Meer, obwohl man lieber in die Berge verreisen würde, muss die andere ehrlich dankbar sein. Ein einfaches Merci reicht da nicht. Sie soll meine Grosszügigkeit schätzen! Kommt die Dankbarkeit nicht wie gewünscht, ist man enttäuscht.

Ich probiere das oft: Sobald ich etwas erwarte von jemand anderem, erzeuge ich das gewünschte Gefühl einfach in mir selbst. Dann bin ich dankbar, dass ich etwas Feines kochen durfte. Oder dass ich am Meer in den Ferien bin, da es da so guten Fisch zum Znacht gibt. Das Glück liegt ganz nah: in uns. Der Dankbarkeit sei Dank.