Beziehungen: Warum wir über Zweckgemeinschaft und Tauschgeschäft reden sollten

Tatsache jedoch ist, dass wir um einiges gelassener wären in Sachen Beziehung, wäre uns von Anfang an bewusst, dass die Sache mit dem Schnarchen, Vergleichbarem oder Schwerwiegenderem ziemlich sicher irgendwann eintreffen wird. Wären wir realistischer, stellten wir weniger grosse Ansprüche an unsere Beziehung und an unsere Partnerinnen und Partner – Ansprüche, die unserem Glück letztlich im Weg stehen.

Es geht auch ohne Spathetti al dente

Wir würden nicht mehr davon ausgehen, dass unsere Beziehung nur dann perfekt ist, wenn der Liebste regelmässig Rosen heimbringt. Oder so und so oft «Ich liebe dich» sagt. Oder die Spaghetti immer al dente hinbekommt.

Doch die Realität erscheint uns einfach nicht sexy genug. Die Vorstellung, dass eine Langzeitbeziehung immer auch Zweckgemeinschaft, Tauschgeschäft und Arrangement ist, gehört irgendwo vor 1950 verstaut. Doch nur wenn wir die Realität mit einplanen, hat die Liebe Bestand.