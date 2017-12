Schweizerinnen und Schweizer trinken seit Jahren immer weniger Alkohol. In den Siebzigern tranken wir jährlich umgerechnet 11 Liter reinen Alkohol pro Kehle, vor 15 Jahren noch 9 Liter, für das Jahr 2016 gibt die Alkoholverwaltung 7,9 Liter an – ein neuer Tiefstwert. Umgekehrt nimmt der Anteil des alkoholfreien Biers am gesamten Biermarkt zu, laut Brauereiverband ist er von 1,8 Prozent im Jahr 2008 auf 3 Prozent im 2016 angestiegen.

Tanja Grandits trinkt selber gelegentlich alkoholfreies Weizenbier. Als Begleitung zu ihren Feinschmeckermenüs käme das jedoch nicht infrage, sagt sie. Erst recht nicht durch alkoholfreie Kopien ersetzen lässt sich Wein. «Wein und Bier ohne Alkohol sind die Luftgitarren der Getränke», schreibt die Berliner Gastroberaterin Nicole Klauss – die ihre Ausbildung zur Önologin abgebrochen hatte, als sie schwanger war – in ihrem Buch «Die neue Trinkkultur». Der Geschmack sei an die Prozente gekoppelt.

Einzig an Cocktails steht fantasievollen Gastgebern ein breites Spektrum ohne Alkohol zur Verfügung. So hat der deutsche Barmeister Franz Brandl soeben das Buch «Best of Cocktails – ohne Alkohol» veröffentlicht, in welchem er Tipps und Rezepte zum Mixen mit Sirups gibt. Doch Cocktails werden nicht zu Speisen genossen, um ein Festessen zu begleiten, braucht es andere Lösungen. Laut Autorin Nicole Klauss werden in einigen Restaurants bereits alkoholfreie Getränke angeboten, die sowohl geschmacklich als auch preislich beinahe das Niveau eines guten Weines erreichen. Für zu Hause gibt es einfachere Varianten. Die wichtigste Zutat, um sie zum Festschmaus aufzutischen, ist sowieso nicht käuflich: eine Portion Mut.