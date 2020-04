Raus auf den Balkon an die frische Luft, sich recken und strecken, beugen und hüpfen: Seit drei Wochen bringt in der Berner Vorortgemeinde Köniz der 22-jährige Jonas Schäfer seine Nachbarn in Bewegung, damit sie auch in Zeiten der Corona-Pandemie fit bleiben. Unterdessen macht die ganze Siedlung beim Balkonturnen mit, darunter viele Senioren.