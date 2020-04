Da will man selbst wieder Kind sein: Diese Möbel machen ein Kinderzimmer zum Spielparadies

Jetzt, wo man als Familie zusammenrückt und die Zeit vor allem in den eigenen vier Wänden verbringt, fällt es einem wieder auf: Das Kinderzimmer könnte man mal etwas auffrischen, dem Alter der Kinder entsprechend einrichten und vor allem so richtig gründlich ausmisten. Am besten bindet man dabei den Nachwuchs aktiv ein. Auch wenn das Flanieren durch die Möbelhäuser derzeit entfällt, die meisten Anbieter haben auch online eine grosse Auswahl, sodass man dieses Projekt gezielt angehen kann.

Das heisst nicht, dass gleich alles entsorgt und wieder neue Möbel an­geschafft werden müssen. Der Trick ist, den richtigen Mix aus Alt und Neu zu ­finden. Am besten lässt man sich von Pinterest oder Instagram inspirieren. Zum Beispiel bei Solebich.de, @miniundstil oder @Ella_and_tinyt. Die letztgenannte dänische Designerin inszeniert auf ihrem Instagram-Account die aktuellen Trends so hübsch, dass man am liebsten nochmals Kind wäre.

Auch in Büchern wie etwa «Kinderkram» (Verlag gestalten, ca. Fr. 57.−) findet man wunderschöne Looks fürs Kinderzimmer – egal welches Alter der Nachwuchs hat.

Zwei Trends stechen besonders heraus. Der eine ist das Thema «Back to nature» mit warmen erdigen Tönen und auch einmal dunkleren Farben. Die Natur kommt nicht nur mit den Farben ins Kinderzimmer, auch Tiere und Pflanzen sind allgegenwärtig. Teppiche in Tier- und Blattform, Naturprints ­ für Vorhänge, Tapeten ziehen ins Kinder­reich. Selbstverständlich sind Naturmaterialien wie Holz und Rattan gefragt.