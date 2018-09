Anreise: Mit der Bahn ab Zürich via Bregenz nach Oberstdorf und mit dem Bus ins Kleinwalsertal (rund 5 Stunden). Mit dem Auto fährt man ab Bregenz über die Queralpenstrasse nach Oberstaufen, Immenstadt, Sonthofen und Oberstdorf ins Kleinwalsertal.

Übernachten: Das einzige 5-Sterne-Hotel im Tal – das Travel Charme Ifen Hotel in Hirschegg – hat eine hervorragende Küche und einen grossen Spa; Doppelzimmer ab 250 Franken. Ideal für Familien ist der Natur-Erlebnishof Gschtrüübelhof in Hirschegg; Appartements, ab 62 Franken pro Person/Nacht.

Geniessen: Eine gemütliche Hütte mit regionalen Spezialitäten ist der Eberlehof. In der Humbachstube im Alpenhof Jäger kochen mit Martin und Florian Jäger zwei Haubenköche des Tals. Empfehlenswert ist auch die Walser Stuba von Jeremias Riezler (17 GaultMillau-Punkte). Alle drei Restaurants befinden sich in Riezlern.

Tipps: Jeweils am Freitag findet in Hirschegg ein Wochenmarkt mit regionalen Produkten statt. Im «Hoflaada» von Dagmar Hilbrand in Mittelberg gibt es regionalen Käse. Auf dem Walser Kulturweg in Mittelberg warten interessante Geschichten rund um Sühnekreuze, Walserhäuser und den Uusrüafschtei. Kräuterfrau Lydia Fritz-Ilg aus Hirschegg bietet Kräuterspaziergänge mit Workshop an.

Allgemeines: Im Kleinwalsertal fährt man kostenlos mit der Allgäu Walser Card – teilweise auch auf den Bergbahnen. Weitere Infos unter www.kleinwalsertal.com