Eigentlich sind wir ja wegen der Weine hier. Wegen der Chasselas, die sich mit ihrer In-die-Fresse-Attitüde so krass von ihresgleichen unterscheiden, als kämen sie von einem anderen Planeten und nicht aus dem Waadtländer 400-Seelen-Dorf Coinsins. Aber Winzer Yannick Passas hat keine Zeit für Wein.

In der Nacht haben Lämmlein das Mondlicht der Welt erblickt – draussen im Rebberg. Der Winzer ist damit beschäftigt, die Fellknäuel im Wintergarten des Weinguts unterzubringen. Damit die künftigen Rasenmäher mit ihren Müttern in Ruhe ins Leben starten können. Wobei das mit der Ruhe so eine Sache ist bei Passas: Hände und Lippen des impulsiven Franzosen sind ständig in Bewegung. Ebenso seine Gäste. Es geht raus in den Weinberg. Die französischen Alpen sind in Sichtweite, davor der Genfersee. Warum Maison du Moulin? Es ist weit und breit keine Mühle zu sehen! Passas grinst. Die Mühle steht für «faire du blé». Das heisst «Mehl machen» – aber auch «Geld verdienen». Passas provoziert gerne. Deshalb ist seine Mühle eine «Winery» und nicht eine «Domaine» wie bei den Alteingesessenen. Und auch die Weine sind anders. Vor allem die Weissen.

Das soll Chasselas sein? Diese neutrale Pfütze, welche die Waggis an der Fasnacht gerne in den durstigen Kehlen am Strassenrand entsorgen? Die Dinger aus dem Hause de Moulin sind intensiv, karg und doch vielseitig.