Das sind die heissesten Motorradtrends der diesjährigen Swiss Moto

Und auch sonst bringt das Modell so kompromisslos wie kein anderes Bike Moto-GP-Renntechnologie auf die Strasse. Das hat seinen Preis: Stolze 105 000 Franken kostet die Superleggera, von der lediglich 500 Stück produziert werden, und zwar in einer Kadenz von fünf pro Tag. Ab Juni sollen die ersten bereits bestellten Modelle auch in die Schweiz ausgeliefert werden.

Wie fahren sich wohl 234 PS auf einem gerade mal 159 Kilogramm schweren Motorrad? Diese Frage stellt sich dieser Tage so mancher Möchtegern-Rossi auf dem Ducati-Stand in den Hallen der Messe Zürich. Dort feierte am Donnerstagabend die neue Panigale V4 Superleggera Weltpremiere. Es ist das erste Serienmotorrad mit Strassenzulassung, dessen gesamte tragende Struktur aus Kohlenstofffasern gefertigt ist.

In den vergangenen Jahren wurde es zudem Mode, «böse» anmutende Modelle, abgespeckt aufs Wesentliche – also ohne jegliche Verschalung – mit Motoren der PS-gewaltigen Rennmaschine auszustatten. Der viel beachtete Neuzugang in dieser Szene kommt 2020 ebenfalls von Ducati mit der neuen Streetfighter V4 mit dem 208 PS starken Motor der Panigale. Ebenfalls mit 208 PS, aber noch einen Zacken aggressiver präsentiert sich die MV Agusta Brutale 1000. Zur gleichen Kategorie gehören auch die neue Kawasaki Z H2 mit 200 PS starkem Kompressor-Motor oder die überarbeitete KTM 1290 Super Duke R mit 180 PS. Und selbst Harley-Davidson will in diesem populären Segment in Zukunft mitmischen. So bringt die US-Marke im Herbst das Power-Naked-Bike Bronx mit 975 ccm-V2-Motor und für Harley-Verhältnisse erstaunlichen 115 PS Leistung auf den Markt.

Die hochbeinigen Allrounder

Weniger spektakulär als die PS-gewaltigen Rennmaschinen und Naked-Bikes, aber dafür seit Jahren umso erfolgreicher an der Verkaufsfront sind die Allrounder mit mehr oder weniger ausgeprägten Offroader-Qualitäten. Grosser Platzhirsch in diesem zweirädrigen SUV-Segment ist die BMW R 1250 GS, die aufsummiert mit dem Adventure-Sondermodell auch in der Schweiz 2019 das meistverkaufte Modell war. Es sind die an sich vernünftigen Allrounder-Qualitäten einer grossen Enduro, gepaart mit immer mehr PS, die diese Modelle so erfolgreich machen.