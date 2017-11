Schieben wir alle Zweifel beiseite. Gehen wir davon aus, dass Frauen theoretisch auf beide Arten, vaginal und klitoral, kommen können. Dann bleibt immer noch eine Frage: Weshalb zeigen Befragungen immer wieder, dass Frauen nirgends hinkommen, wenn sie die Klitoris nicht einbeziehen? Bis zu 75 Prozent geben an, dass sie entweder ausschliesslich über die Stimulation der Lusterbse der Klitoris einen Höhepunkt erleben. Oder ihn zumindest besser macht.

Die Gynäkologin Karoline Bischof hat dafür eine Erklärung: Die Frauen kennen es nicht anders. Das Hirn speichert die immer gleiche Art, zum Höhepunkt zu kommen, als Muster ab. Auch deshalb ist es für viele Frauen schwierig, einen vaginalen Orgasmus zu bekommen. Sie sind festgefahren. Sobald sie mit einem Mann im Bett liegen, läuft das für sie typische Erregungsprogramm ab. Die Klitoris ist der Startknopf, der sie auf Touren bringt. Ihr Hirn hat die Option vaginaler Orgasmus gar nicht abgelegt.

Eine Frage der Technik

Gehts nach Bischof, lässt sich das ändern. Frau kann sich aus der Orgasmuseintönigkeit befreien. Und zwar so: Sie kann lernen, wie sie vaginal kommen kann. Im Rahmen von Kursen. Dort vermitteln Sexualtherapeuten zum Beispiel, dass sie «beim Liebesspiel das Becken schaukelnd bewegen muss». So spannten sich die Muskeln rund um die Vagina sachte an. Und so würden die Nervenenden, die in diesen Muskeln liegen, aktiviert.

Konkreter: Die Frau wird erregt und hat die Chance, dann zu kommen. «In der Erregung spannt sich die Vagina auf. Das ist oft der Moment, in dem bei manchen das Verlangen entsteht, den Penis des Mannes in der Vagina zu haben», sagt Bischof.