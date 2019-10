Das Zahnfleisch blutet und bildet sichtbare Taschen. Die Zahnhälse liegen frei. Und dann strömen unappetitliche Gerüche aus dem Mund, sodass niemand mehr zum Küssen kommt. Wer Parodontitis hat, muss sich Sorgen machen. Und zwar nicht nur um sein Gebiss und seine Liebesbeziehungen. Sondern auch um sein Gehirn.

Es ist kurz, plump, unbeweglich und mag keinen Sauerstoff: Im bunten Reich der Bakterien wirkt Porphyromonas gingivalis nicht gerade wie ein Superstar. Doch zusammen mit anderen Keimen verursacht es die berüchtigte Erkrankung des Zahnhalteapparats, die marginale Parodontitis. Und von dort schafft es dieser Keim, wie jetzt ein Team um den US-amerikanischen Alzheimer-Forscher Stephen Dominy herausgefunden hat, auch ins Gehirn. Dort kann er ebenfalls gravierende Spuren hinterlassen.

Alzheimer und Bakterium hängen zusammen

Die Studie zeigte: In den Gehirnen verstorbener Alzheimer-Patienten gab es deutlich mehr genetische Spuren von P.gingivalis als in den Gehirnen einer Kontrollgruppe. Ausserdem hatte man bei fast jedem Demenzkranken so genannte Gingipaine entdeckt, die der Keim als Enzyme zum Aufspalten von Eiweissen bildet. «Dabei zeigte sich», so Dominy, «dass die Gehirne umso krankhafter verändert waren, je stärker sie mit den bakteriellen Enzymen belastet waren». Was allein schon den Verdacht erhärtete, dass es einen Zusammenhang von P.gingivalis und Alzheimer geben musste.

Als man daraufhin Mäuse mit dem Parodontitis-Erreger infizierte, zeigten sich in deren Gehirnen schon bald Veränderungen. So wirkten einerseits Gingipaine direkt giftig auf die Neuronen, andererseits antwortete das Immunsystem der Mäuse auf die Infektion auch mit der Produktion von antibiotisch wirksamen Amyloiden – also genau jenen Problem-Eiweissen, die man typischerweise im Gehirn von Alzheimer-Patienten findet.