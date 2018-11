Landesweit wird beim Bau immer mehr auf Nachhaltigkeit geachtet. Auch wenn dabei die Energie oft zentrales Thema ist und Begriffe wie energieautark und Nullenergiehaus als Verkaufsgaranten gelten, steckt oftmals viel mehr dahinter. In der Schweiz gibt es auch immer mehr ganze Siedlungen, die nach nachhaltigen und baubiologischen Aspekten gebaut werden und als Vorzeigemodell gelten. So beispielsweise das Hunziker-Areal in Zürich, die Ökosiedlung in Tägerwilen, das Mehrgenerationenhaus Giesserei in Winterthur oder demnächst die Ökosiedlung Eco-Solar in Uttwil.