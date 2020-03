Der Schweizer Architekt aus den USA: Walter Hunziker (91) hat das Shoppi Spreitenbach entworfen

Es ist das erste Mal, dass Walter Hunziker betritt, was er selbst vor über 50 Jahren mitgeschaffen hat. Der betagte Architekt geht durch die Mall des Shoppi Spreitenbach. Grund ist das 50-Jahre-Jubiläum: Am 12. März 1970 eröffnete das erste Einkaufszentrum der Schweiz, ein Dokfilm (oben) soll dessen Entstehungsgeschichte erzählen, produziert von der Aargauer Zeitung in Zusammenarbeit mit dem Projekt Zeitgeschichte Aargau.

Walter Hunziker studierte in den USA Architektur und Stadtplanung und kam auf den Ruf Karl Schweris zurück in die Schweiz. Der Denner-Chef suchte einen Planer mit Amerika-Erfahrung. Er wollte in Spreitenbach ein Shoppingcenter bauen und die Idee dafür kam aus den USA.