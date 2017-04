Für die toten Möwen entschuldigt

Die Idee schien bestechend. Da gab’s freilich einen Haken: der Vulcan selber. Während des Kalten Krieges einst ein gefürchtetes Delta am Himmel, innert zweier Minuten in der Luft, mit einer Reichweite bis ins Herz der Sowjetunion, zeigte die Maschine längst Altersgebrechen. Pilotenveteranen sagten, wenn sie mal ins Innere guckten: «Oh, ein solches Teil hatten wir schon über Berlin, 1944.» Die Abwurfmechanik der Bomben bestand aus Rädern, Schrauben und Ketten – nix Elektronisches.

Aber dann kam der Einsatzbefehl für den Ernstfall. Eile war geboten: Die Flugpiste in Port Stanley musste zerstört werden, ehe die englischen Kriegsschiffe vor den Inseln auftauchten. Das bedeutete: drei Wochen für die Vorbereitung, eine unmögliche Sache für den Vulcan. Flug-Leutnant Martin Withers* sagt: «Die Maschine war mangelhaft, auch die Crew zeigte Mängel. Tausende von Meilen über dem Meer – dafür waren wir weder ausgerüstet noch trainiert.»

Unterwegs konnte zwar die britische Insel Ascension benützt werden als Basis auf halber Strecke. Der Vulkanfelsen gehört zum britischen Überseegebiet St. Helena. Aber das bedeutete immer noch einen Rundflug zu den Falklands und retour von 8000 Meilen, das Doppelte der Vulcan-Reichweite. Die einzige Lösung des Problems: Der Bomber musste in der Luft mit Treibstoff nachgefüllt werden. Aber was heisst einmal – gleich mehrfach!

Schon eine einzige Tankfüllung am Himmel hatte niemand mehr versucht in den letzten zwanzig Jahren; das System war blockiert. Es gab nur einen Mann in der Crew, der das Manöver mal mitgemacht hatte, und der sagte: «Schlimm, scheissgefährlich.»

Trotzdem machten sich Ingenieure jetzt fieberhaft daran, die Pumpen wieder in Gang zu bringen. Ein Kernteil dazu fanden sie offenbar im Aufenthaltsraum der Soldaten, ein Metallstück mit Düsen, entwürdigt als Aschenbecher. Wing-Commander Simon Baldwin* grinst: «Was für ein grossartiger Start!»

Baldwin lebte in jenen Wochen von Speck-Sandwiches und Pfeifentabak. «Wir dachten nicht lange nach», sagt er, «wir mussten die Sache zum Laufen bringen. Wir hatten für anderes gar nicht die Zeit.»

Er schickte die Mannschaft zum Training nach Schottland; es war zehn Jahre her, seit sie konventionelle Bomben abgeworfen hatte. Die königliche Vogelschutz-Behörde protestierte. Baldwin grinst erneut: «Wir entschuldigten uns wegen der toten Möwen, aber wir bereiteten uns vor auf einen Krieg.»

Die Flugpiste in Port Stanley war nicht lang. Präzision war weniger wichtig mit Nuklearbomben, Treffsicherheit mit der Vulcan nicht garantiert. Ausserdem war da die argentinische, hoch moderne Flug-Abwehr, zum Teil aus britischer Produktion, bereits einsatzbereit in Port Stanley.

Die Vulcan-Besatzung wurde angewiesen, ihren letzten Willen niederzuschreiben. Sollten sie gefangen genommen und vor argentinischen Kameras ausgefragt werden, sollten sie sich unter anderem als Geheimzeichen links an die Nase fassen, wenn sie logen, was die Männer erheiterte.

Komplizierter Plan mit einem Fünf-Pfund-Taschenrechner errechnet

Weniger Freude hatten sie daran, dass die ursprünglich geheime Aktion jetzt von der Armee öffentlich gemacht wurde, als Warnung für die Argentinier: Wir kommen! Sogar der Plan, die Flugzeuge auf halber Strecke aufzutanken, wurde ausgeplaudert. Am 26. April gab der Chef der RAF auf der Basis Waddington grünes Licht.

Der Leiter der Schwadron, John Reeve*, sollte die Kiste fliegen, Flug-Leutnant Martin Withers war Ersatzmann. Die Männer verabschiedeten sich von ihren Frauen und Familien. Acht Stunden später landeten die Vulcans auf Ascension, über Nacht der geschäftigste Flugplatz der Welt. Am Abend feierte die Crew den 50.

Geburtstag von Withers: «Wir kippten ein paar Drinks. Und dann kippten wir noch ein paar mehr.» Um halb drei Uhr früh gingen sie zu Bett. «Am nächsten Tag hatten wir einen kleinen Kater», sagt Withers.

Nicht weniger als elf Tankflugzeuge vom Typ Handley Page 80 Victor wurden am 30. April mit auf die Reise geschickt, um die einzige Vulcan mehrfach zu betanken, hin und zurück. Die Hälfte der Tanker musste unterwegs die andere betanken, von denen jeweils eines die Vulcan mit Treibstoff versorgte. Das Prozedere wurde so oft wiederholt, bis die Vulcan allein war. Das war noch nie durchgespielt worden.

Der komplizierte Plan wurde auf einem Fünf-Pfund-Taschenrechner errechnet, den man im Discounter gekauft hatte. Crew-Mitglieder, die nicht alles kapierten, fragten den Chef. «Keine bange, ich schnall den Plan», sagte der und kreuzte hinter dem Rücken die Finger. Auch wie viel Treibstoff es letztlich brauchte, war niemandem klar. Reichte der Treibstoff nicht, wurde der kalte Südatlantik zum Grab.

Mit Sandwich-Zellophan das Leck gestopft

Als es losging, funktionierte das Helmmikrofon bei Withers nicht. Der Navigator hatte die falsche Karte vor sich, nicht den Südatlantik. Also drehte er einfach eine Karte von der nördlichen Hemisphäre um und nahm die Azoren als Falklands. Bei einem Fenster pfiff es rein; die Maschine baute den nötigen Kabinendruck nicht auf.

Todeskälte und zu wenig Sauerstoff wären die Folge gewesen. Reeve versuchte, das Loch mit Zellophan-Papier von seinem Sandwich abzudichten. Vier Minuten nach dem Start musste er fluchend umkehren, zurück zur Basis. Der Ersatz-Vulcan mit Withers übernahm den Job. Aber eine zweite Option gab es jetzt nicht mehr.

Withers musste während der acht Nachtstunden bis zu den Falklands die Maschine viermal auftanken. Er verbrauchte weit mehr Treibstoff als berechnet. Über zwei Stunden vor dem Ziel, zwei Tankfüllungen noch vor sich, geriet die Mannschaft in einen Sturm. Bei grossen Turbulenzen wurde die Nachfüllung fällig.

«Christ, this is difficult», funkte der Pilot im Tankflugzeug, Bob Tuxford*, auch er später ein hochdekorierter Mann. Das Wunder klappte. Aber nach Berechnungen jetzt reichte der Treibstoff von Tuxfords Tanker nur noch bis 600 Kilometer vor der rettenden Basis. Nach kurzer Rücksprache mit seinem Team flog Tuxford weiter: «We pressed on.»

Sechseinhalb Stunden nach dem Start erfolgte die letzte Tankfüllung. Ohne ganze Befüllung musste Tuxford abklemmen. Wither im Vulcan war deswegen ziemlich eingeschnappt und brach sogar die Funkstille, um zu fragen, was los war? Er stand vor dem Dilemma seines Lebens: weitermachen oder Mission abblasen?

Withers ging tiefer, um nicht vom argentinischen Radar erfasst zu werden. Der Navigator hatte Mühe, die exakte Position zu bestimmen. Das Bordradar hätte Aufschluss gegeben, mit dem Risiko, dann vom Feind entdeckt zu werden. Auf dem Radar war nichts zu sehen. Aber dann erschienen die Inseln endlich, eine Meile vom Punkt entfernt, wo die Crew zu sein glaubte. Nur empfing sie jetzt auch Peilsignale feindlichen Radars.

Am Schluss feuerten noch die eigenen Leute

Es fehlten sechs Minuten bis zum Ziel. Withers zog die Maschine steil hoch. Wegen des antiken Bombenschachts war es schwierig, den exakten Zeitpunkt des Ausklinkens zu bestimmen. 21 Bomben wurden im Halbsekunden-Takt abgeworfen. Flab-Feuer setzte ein. Als die Vulcan seitwärts höher stieg, um dem Feuer zu entgehen, sah die Crew unten die Detonationen ihrer Bomben. Ob sie getroffen hatten, wussten sie nicht. Sie waren in Sicherheit, hatten aber jetzt den unsicheren Rückweg vor sich. Würde das Kerosin reichen?

Es war der 1. Mai, sieben Uhr in der Früh. Wo war das Tankflugzeug? Da geriet der Vulcan in schweres Flabfeuer – von den eigenen Kriegsschiffen! Ein Funkspruch mit dem Codewort «Superfuse» beendete die Gefahr; im Vulcan änderte sich schlagartig die Stimmung. Als endlich auch das Tankflugzeug in Sichtweite kam, war das endgültig befreiend. Ein Mitglied der Crew schob eine Kassette ein: «Chariots of fire» von Vangelis, die weltweit bekannte Melodie aus dem gleichnamigen Film. Nach der Landung in Ascension gab’s Dosenbier.

24 Stunden nach dem Ausklinken der Bomben hörte die Vulcan-Crew, dass die allererste ihrer 21 Bomben ein grosses Loch in die Flugpiste geschlagen hatte. «Das war unser Signal», sagt RAF-Chef Beetham: «Die Argentinier sahen daran: Wenn wir das tun können, können wir auch noch viel mehr tun.» Für den Vulcan-Bomber waren die Falklands die erste und letzte Kriegsaktion. Er steht heute als Museumsstück auf der Air-Base in Waddington.

* Die Zitate der Beteiligten im vorliegenden Artikel beruhen auf einer TV-Dokumentation von Alastair McGowen und Christopher Spencer für den britischen Channel 4.