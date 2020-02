Die Barbie-Vagina als neue Norm? Immer mehr Eingriffe in der Intimzone – eine junge Frau erzählt

Schweizweit werden diese Zahlen nicht erfasst. Weil die Krankenkassen die OP-Kosten nicht übernehmen. Eine Umfrage bei Schönheitskliniken zeigt aber: Auch hier steigt die Zahl der Schamlippenkorrekturen. «Der Anstieg liegt bei 200 bis 300 Prozent», sagt Nikolaus Linde, Spezialist im Bereich der ästethischen Chirurgie bei «Beautyclinic». Im Zentrum für Plastische Chirurgie an der Zürcher Klinik «Pyramide am See» zählt die Schamlippenkorrektur zu den Top 10 der chirurgischen Eingriffe.

Anna ist nicht allein. Die Nachfrage nach Labioplastik – Schamlippenkorrektur – ist stark gestiegen. In den vergangenen Jahren zählte sie gemäss dem jährlichen Report der Internationalen Gesellschaft für Ästhetische Plastische Chirurgie (ISAPS) zu den am schnellsten wachsenden OP-Trends.

Ist der Schönheitswahn in der Intimzone angekommen? Thomas Eggimann, Gynäkologe und Generalsekretär bei der Schweizerischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (SGGG), betrachtet den Trend zur «Baby-Vagina» mit Sorge. «Der präpubertäre Intimtyp wird im Modelbereich gepusht und ist auch in der Pornobranche in», sagt er. Doch auch die plastischen Chirurgen würden teilweise «sehr aktiv» Werbung machen. «Es ist ein Teilgebiet, an dem gut verdient werden kann.»

Lediglich bei einem Drittel der Frauen sind die inneren Labien im Stehen gemäss Umfrage vollständig von den äusseren bedeckt. Und entsprechen am ehesten dem Bild einer «Barbie-Vagina». Je stärker sie herausragen, desto mehr stören sich Frauen daran. 26 Prozent beschrieben ihr Aussehen als «nicht so schön», rund 23 Prozent sogar als «hässlich».

Viele junge Frauen

Fast 40 Prozent der Korrekturen lassen Frauen im Alter zwischen 16 und 25 Jahren vornehmen, wie aus einer Schweizer Studie von 2016 hervorgeht.

Zwar unterliegen dem Wunsch nach einer Korrektur auch funktionelle Gründe. So können grössere innere Schamlippen beim Sport, beispielsweise beim Velofahren, stören. In den meisten Fällen spielen aber ästhetische Gründe eine weit grössere Rolle, hält die Studienautorin fest.

«Das Anders-Sein muss als positiv angesehen werden», glaubt Eggimann. Die Vielfalt propagiert werden. In Form von Aufklärung im Sexualunterricht, aber auch Frauen- und bereits Kinderärzte seien hier gefordert. «Ich selber versuche insbesondere junge Frauen zu überzeugen, dass es keine Normgrösse gibt», so Eggimann.

Gegenbewegung formiert sich in den sozialen Medien. «The Vulva Gallery» will aufklären, die Vielfalt der Vulven zelebrieren, wie die Künstlerin Hilde Atalanta in einem Interview mit «Vice» sagte. «Ich will, dass Leute die Vulva und sich selbst positiver wahrnehmen.» Auf Instagram teilt sie ihre Botschaften mit 437'000 Abonnenten: «Wir müssen endlich anfangen, unsere vermeintlichen Makel mit Stolz zu tragen [...] Wir sind eben nicht alle gleich und perfekt und das ist doch gerade das Interessante daran.»