Woher das Leben kommt auf der Erde, ob aus dem All oder ob es hier entstanden ist, werden wir wohl nie wissen. In ihrer Frühzeit wurde die Erde aus dem All bombardiert mit Meteoriten. Ein besonders grosser Einschlag «riss» zum Beispiel den Mond aus der Erdoberfläche. Aus dem All kann alles Mögliche kommen, viele solcher Geschosse bestehen aber vor allem aus «schmutzigem Eis». Das heisst: Wasser mit etwas drin. Und diese chemischen «Verunreinigungen» könnten der Beginn des irdischen Lebens sein.

Dr. Miller kocht seine Ursuppe

Es muss aber nicht so gewesen sein. 1953 veranstaltete ein junger Doktorand im Labor des Nobelpreisträgers Harold Urey ein eigenartiges Experiment. Er füllte Wasser in einen Glaskolben und fügte Ammoniak, Methan und Wasserstoff hinzu. Er verschloss den Kolben, nicht ohne vorher ein paar elektrische Drähte hineinragen zu lassen. Diese Drähte lösten Funken aus. Sie sollten Blitze simulieren. Das Ganze verstand er als eine Simulation der Bedingungen, wie sie vor 3,5 bis 4 Milliarden Jahren auf der Erde geherrscht haben sollten. Als er nach einiger Zeit die Lösung analysierte, fand er eine reiche Mischung aus Aminosäuren, die Bausteine von Proteinen. Von DNA und RNA wusste Dr. des. Stanley Miller damals noch nichts, die Doppelhelix-Struktur entdeckten Watson und Crick allerdings ebenfalls 1953. Der Doktorand Miller war überzeugt, der Herkunft des Lebens auf die Spur gekommen zu sein. Das Leben hatte sich demzufolge in der «Ursuppe» selbst formiert. Dafür sprach auch, dass die Aminosäuren in der Suppe grösstenteils denen entsprachen, die aktuelle Lebewesen auch heute noch verwenden.

Millers Experiment wurde mit der Zeit etwas entzaubert, weil die Ur-Atmosphäre der Erde nicht ganz der entsprach, die er vorausgesetzt hatte. Und das Konzept der Ursuppe kann nicht befriedigend erklären, woher die Energie kommt, die es braucht, um die «wirklich» komplexen Polymere zu bilden. Aber das Experiment war bahnbrechend. Es zeigte, dass die Bausteine des Lebens keineswegs etwas Rares waren, sondern spontan entstehen können – gewissermassen «molekularbiologischer Alltag».

Die Hölle auf dem Meeresgrund

1977 tauchte das U-Boot «Alvin» auf den Grund des Pazifiks. Zweck war, die sogenannten hydrothermalen Quellen zu untersuchen, die es dort gab. Diese «Geysire der Tiefsee» stossen kochend heisse metallische Sulfide aus. Heisser Schwefel – so muss man sich die Hölle vorstellen. Bestimmte Schwefelminerale wie Eisenpyrit (besser bekannt als «Katzengold») lagern sich dann zu turmartigen Gebilden ab, den sogenannten Schloten. Diese «schwarzen Raucher» bieten dem Leben ideale Bedingungen. Schwefelbakterien können Wasserstoff aus dem Schwefelwasserstoff lösen und mit Kohlendioxid organisches Material bilden. Dort, wo die heissen Schwefelwasserstoffe mit dem kalten Wasser zusammenkommen, läuft eine Reaktion ab, die Energie freisetzt. Wie Wasserstoff, der mit Sauerstoff reagiert, eine warme Pfütze hinterlässt.

Dass das Leben hier entstanden sein könnte, fand bald Anklang. Problematisch war noch, dass sich die organischen Moleküle im Wasser schnell zerstreuen. Wie sollten sich so die grossen molekularen Ketten bilden? Man fand eine Lösung in den sogenannten «basischen Schloten»; Gesteinsformationen, die sich bilden, wenn Wasser mit Mineralien interagiert. Es bildet sich eine poröse Struktur, in diesen Labyrinthen können organische Moleküle gespeichert werden, bis sie sich zu – wahrscheinlich – RNA-ähnlichen Polymeren formieren. Die Wände müssen eine Art Katalysator-Wirkung gehabt haben.

An der Oberfläche gehts besser

Was braucht es fürs Leben? Zwei Dinge vor allem: Energie, damit komplexe chemische Verbindungen in Gang kommen, und einen Schutzmechanismus, der verhindert, dass sich die Moleküle zerstreuen oder dass sie zerfallen. Martin J. Van Kranendonk, Tara Djokic und David Deamer schlagen eine Hypothese vor, die plausibler wirkt als die Tiefsee-Hypothese. In einem Beitrag in der Dezember-Nummer von «Spektrum der Wissenschaft» beschreiben sie, wie sie in der «Dresser-Formation» in Australien Gesteine untersucht haben, welche die beiden Bedingungen garantiert haben könnten. Heute ist die Gegend ausgetrocknet, aber vor 3,48 Milliarden Jahren dampften hier vulkanische Geysire und Tümpel: noch bessere Bedingungen für die Entstehung des Lebens.

Heisse Quellen und Geysire boten nicht nur die benötigten hohen Temperaturen, sondern auch den Wechsel zwischen Feucht- und Trockenphasen. Am Rand solcher Tümpel bilden sich Bläschen, bei denen organisches Material von Lipiden (Fetten) umhüllt wird. Die Forscher machten das Experiment auf der vulkanisch geprägten Kamtschatka-Halbinsel. Es bildete sich ein Gel, das solche Protozellen enthält. Die Vulkanlandschaft bietet ebenfalls die Grenzsituationen, in denen die Reaktionen ablaufen: zwischen Wasser und Gestein, zwischen Gestein und Luft und zwischen Wasser und Luft.

Es ist unklar, welche Hypothese plausibler ist. Aber es spielt eine Rolle, welche man bevorzugt. Für die Befürworter der Tiefsee wären dann die Saturn- und Jupitermonde aussichtsreiche Kandidaten für Leben. Dort vermuten Astronomen hydrothermale Aktivität unter der Eiskruste. Für die Oberflächen-Befürworter wäre der Mars ein heisser Kandidat. Es gab oder gibt dort Wasser und auch Anzeichen für vulkanische Aktivität. Auf den Monden gibt es sicher keine heissen Quellen auf der Oberfläche. Sie wären tot.