Die ganze Wahrheit über Weihnachten: Was sich Familien unter dem Tannenbaum nicht zu sagen wagen

Mit meiner Tochter habe ich eine Greta in Swiss Miniatur am Tisch sitzen. Kürzlich hatte sie ein T-Shirt mit der Aufschrift: ‹How dare you!› angezogen. Ein Zitat aus Greta Thunbergs Rede, die sie im September bei den Vereinten Nationen in New York hielt. ‹Wie könnt ihr es wagen euren Kindern alles zu nehmen, die Kindheit, die Zuversicht, die Zukunft.› Reichlich pathetisch. Ich kann mich doch nicht dauernd entschuldigen. Meine Tochter Sophia hat auf meinem Smartphone eine App installiert, damit kann ich jedes Produkt auf dessen Klimafreundlichkeit durchleuchten. Es ist wie vor dem letzten Gericht. Darum gibt es bei uns jetzt keine Geschenke.

Heute Morgen hiess es von meiner Frau Karin plötzlich: ‹Christoph, hol doch noch einen Christbaum.› Ich hab mit den Schultern gezuckt und zu den Autoschlüsseln gegriffen. Die Gedankensprünge meiner Frau sind unergründlich, noch viel mehr seit sie regelmässig meditiert. Zehn Minuten später stand ich auf dem Marktplatz unseres Dorfes. Mit in den Hosentaschen vergrabenen Händen marschierte ich die traurige Restbaum-Auswahl ab. Ich war nicht alleine. Etwa ein Dutzend Ehemänner stolperten in gleicher Mission durch die Tannen. Wir tauschten verzweifelte Blicke aus, wissend, egal ob Nordmann oder Blautanne, heimische Zucht oder Import, den perfekten Christbaum werden wir nicht nach Hause bringen.

«Bis gestern hiess es, wir brauchen dieses Jahr keinen Christbaum. Es sei nicht mehr vertretbar, sich eine abgehackte Tanne aus einer Monokultur in die Stube zu stellen, befanden meine Frau und meine Tochter. Ich hab dazu nur mit den Schultern gezuckt, das tue ich in letzter Zeit immer, wenn Frau und Tochter gerade die Welt retten. Es ist das einzige, was einem weissen Mann, einem Babyboomer noch dazu, an Reaktionsmuster geblieben ist. Mit den Schultern zucken und sich in unauffälliger Resignation üben. Meine pure Existenz macht mir manchmal ein schlechtes Gewissen. Wenn ich jung wäre, würde ich vielleicht auch gegen mich demonstrieren. So wie ich früher für den Frieden demonstriert habe und gegen AKWs. Heute, wo ich mich mit den Kernkraftwerken endlich angefreundet habe, werden sie abgeschaltet. Irgendwie bin ich aus dem Zeitgeist gefallen.

Die Grossmutter: Doris, 70, Traditionalistin

«Keine Geschenke, kein Christbaum, und Weihnachtslieder wollen sie schon seit Jahren nicht mehr singen. Ich verstehe die Familie meines Sohnes nicht. Wozu sollen wir uns denn an Heiligabend überhaupt noch treffen? Wegen des Fondue Chinoise? Ich weiss ja, dass uns Christoph und Karin nur aus schlechtem Gewissen einladen. Damit wir Alten nicht alleine in der Stube hocken und das Weihnachtsoratorium hören. Dabei wäre das für mich nicht die schlimmste Vorstellung. Das dauert wenigstens nur eine Stunde. Bis sich meine Enkelkinder Tim und Sophia durch ihre Geschenkberge gekämpft haben, wird es Mitternacht. Niemand will mit mir in die Kirche, und mein Mann Hansjörg schläft auf dem Sofa ein. Immerhin einen Christbaum hat mein Sohn Christoph jetzt doch noch gekauft. In letzter Minute wohl, so wie dieses kümmerliche Exemplar aussieht. Ich habe meiner Schwiegertochter Karin heute Morgen eine Nachricht geschickt, ob ich einen Christbaum mitbringen soll, sie habe ja sicher keine Zeit, einen zu besorgen. So gestresst wie sie immer ist. Die Ärmste überfordert sich ständig. Sie hat dann sofort zurückgeschrieben, das sei nicht nötig, sie habe alles im Griff. Ich hab dann aber wenigstens meine berühmten Sösseli für das Fondue Chinoise mitgebracht, die mag Christoph so.

Aber wenn ich ehrlich bin, ich verstehe diese Kinder, diese Welt nicht mehr. Als ich letzte Woche die Krippe aufstellen wollte, meinte meine Enkelin Sophia, sie sei dagegen, dass da Tiere ausgestellt würden, und die Weihnachtsgeschichte manifestiere althergebrachte Geschlechterrollen. Eine einzige Frau komme darin vor, und die müsse ohne je Sex gehabt zu haben in einem Stall gebären. Ja, soll ich denn Tofuwürfel neben das Jesuskind legen? Und Transgender-Königinnen aufstellen? Jesus sei gekommen, die Welt zu retten, hab ich ihr erklärt. Sie hat nur die Augen verdreht und gemeint, dass er sich damit besser beeilen soll, es sei fünf vor Klimawandel. Beten helfe da nicht. Die Schule zu schwänzen auch nicht, hätte ich antworten sollen. Sophia hat ihren Messias in dieser Greta gefunden. Neulich hat sie mir gesagt, dass sie, statt Matur zu machen, auf dem Mittelmeer Flüchtlinge in Seenot retten wolle, so wie diese Carola Rakete. Ich musste die Frau erst googeln. Ich weiss jetzt zumindest, dass die vor Gericht keinen BH trug. Da ist mir die Greta mit ihren Zöpfen lieber.»

Die Mutter: Karin, 42, Lehrerin, Sich-selbst-Suchende

«Dieses Jahr gibt es kein Fondue Chinoise. Das kann sich mein Schwiegervater auf den Kopf stellen. Und meine Schwiegermutter mitsamt ihrer Cocktailsauce dazu. Mag ja sein, dass man in dieser Familie seit Erfindung des Rechauds an Weihnachten Fleisch in einer Brühe rührt, jetzt ist damit Schluss. Es gibt gerösteten Blumenkohl mit Granatapfelkernen, dazu Humus und Fladenbrot.

Am liebsten hätte ich auch den Weihnachtsbaum aus der Stube verbannt. Ich brauche diesen Klimbim nicht mehr. Noch nicht mal Kerzen. Ginge es nach mir, ich würde Heiligabend meditieren. Tim, mein Sohn, hat mir auf YouTube einen neuen Meditations-Kanal gezeigt. Eine echte Erleuchtung: Hinsetzen, einschalten, Augen zu und weg. Für 25 Minuten hört die Welt und vor allem meine Familie endlich auf zu lärmen. Heute Morgen während meiner ‹daily-morning-session› hatte ich so eine Vision: Meine Familie sitzt in der Stube, es ist Heiligabend und es passiert einfach nichts. Da ist nur Stille. Keine Geschenke, kein Gesang, kein Essen. Wir haben Weihnachten abgeschafft, klimaneutralisiert. Das Christkind hatte zwei Zöpfe, einen grimmigen Blick und verteilte CO2-Bilanzen. Ich fragte mich, was mir dieses Bild sagen soll, da piepste mein Handy. Meine Schwiegermutter schrieb mir, dass sie eine Weihnachtstanne mitbringen will. Fertig Vision, hallo Familienkompromissrealität. Sicher stellt mir meine Schwiegermutter keine pestizidverseuchte Importtanne in die Stube. Also schickte ich den armen Christoph los eine Tanne zu besorgen.»

Der Sohn: Tim, 19, Praktikant, Gamer

«Echt jetzt, Blumenkohl an Weihnachten und keine Geschenke? Was soll denn das jetzt? Ich mag Weihnachten. Ich mag es, wenn wenigstens an diesem Tag alles gleich bleibt. Die Welt da draussen dreht sich eh schon ein paar Umdrehungen zu schnell für mich. Nur dank grosser Kopfhörer und hohem Spielerstatus in meinen Lieblingsgames halte ich das noch aus. Mit meiner Virtual-Reality-Brille war ich heute in der Sixtinischen Kapelle, das ist krass schön. Ich reise nur noch so, das ist klimafreundlich und viel weniger anstrengend.