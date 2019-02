Seit dem 1. Januar dieses Jahres haben es Teenager schwerer, an Zigaretten oder Schnupftabak zu kommen. Denn die Firma Valora, welche in der Schweiz über 1000 Kioske, Zeitungsstände und Avec-Läden betreibt, verkauft keine Raucherwaren mehr an unter Achtzehnjährige. «Valora setzt ein Zeichen beim Jugendschutz» feierte das Unternehmen die neue Regelung Ende Dezember in einer Pressemitteilung. Tatsächlich würde in vielen Kantonen kein Gesetz Valora daran hindern, weiterhin Glimmstängel an Sechzehn- und Siebzehnjährige zu verkaufen. In Genf, Schwyz und Appenzell Innerrhoden gibt es sogar gar keine Altersuntergrenze für den Verkauf.

Alles nur Werbung?

Allerdings ist ein neues Tabakgesetz auf dem Weg. Schon im Vorentwurf hiess es dort: «Die Abgabe von Tabakprodukten und von elektronischen Zigaretten an Minderjährige ist verboten.» Früher oder später hätte Valora also sehr wahrscheinlich ihre Praxis ohnehin anpassen müssen. Und wenn der Jugendschutz ein so zentrales Anliegen des Unternehmens wäre, hätte man schon früher reagieren können.