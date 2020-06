Die Party muss weitergehen – Bundesrat will Jugendliche mit TikTok-Videos erreichen

Das Nachtleben ist zurück. In den Clubs wird gefeiert, wie zu jener Zeit, als «Corona» einzig in Form von Bierflaschen über die Theke gereicht wurde. Doch nun steht das Partyvolk am Pranger. Dies, nachdem in einem Zürcher Club ein sogenannter Superspreader fünf Personen angesteckt hat. Und in Bern an einer illegalen Party vor der Reitschule ausgelassen gefeiert wurde.

Das Unverständnis richtet sich just an jene Generation, die sich in der Abgrenzung gegenüber den Erwachsenen definiert, die Regeln bricht und über die sich bereits Philosophen wie Aristoteles geärgert hatten. Dass sich aber die Clubs mit Jungen füllen, wenn die Türen offen stehen, sollte nicht überraschen. Die Sicherheitskonzepte haben indes Ältere abgesegnet.

Dirk Baier von der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) hat während des Lockdowns Jugendliche befragt: «Es war auffällig, wie rasch und wie stark sie ihre Freunde und ihre Freizeit vermissten. Der Online-Kontakt war nie Ersatz für das gemeinsame Erleben.» Nun, wo dies wieder möglich ist, holen sie auf. «Typisch für Jugendliche ist das Leben im Hier und Jetzt», sagt Baier. Das Morgen oder mögliche Infektionsrisiken – sie schwinden je ausgelassener gefeiert und getrunken wird.

Über TikTok sollen die Jungen sensibilisiert werden

Ob als dummer Scherz, bewusster Regelverstoss oder aus dem Gefühl, unantastbar zu sein, hat dabei ein Drittel der Clubgänger eine falsche E-Mail-Adresse oder Handynummer hinterlassen. Das zeigte sich, als Contact-Tracer versuchten, sie nach dem Zürcher Superspreader-Event zu erreichen. Bedeutet dies das vorläufige Ende des eben erst wieder belebten Nachtlebens? Baier lehnt dies in der momentanen Lage ab: «Schliesst man Clubs und Bars führt das starken Frustrationen.»