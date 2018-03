Stromschlaggefahr in Spanien

Kurz nachdem Ferdinand seinen Sender erhielt, verliess er sein Nest und begann die Umgebung zu erkunden. Weiter als 25 Kilometer wagte er sich noch nicht weg. Doch dann, Ende September 2015, packte Ferdinand die Reiselust: Er verliess die Schweiz in südwestlicher Richtung – wie alle Schweizer Rotmilane, wenn sie ihren Überwinterungsort suchen. Nach wenigen Tagen Flug erreichte er sein Quartier für den Winter: ein Gebiet in der Nähe der Stadt Salamanca in Spanien.

Dort drohen Ferdinand und seinen Artgenossen viele Gefahren. Wo es wenige Bäume hat, benutzen Rotmilane Strommasten zum Rasten. Viele sterben durch Stromschlag, weil sie mit ihren grossen Flügeln nahe an die Leitungen kommen. Und auch Menschen bedrohen die Greifvögel: Jäger sehen in ihnen Konkurrenten und schiessen sie ab oder legen vergiftete Köder aus.

Ferdinand jedoch hatte Glück – er überstand alle Gefahren. Der Rotmilan kehrte in die Schweiz zurück und verbrachte den Sommer im Kanton Freiburg. Als es Herbst wurde, zog er erneut nach Spanien, fast an denselben Ort wie ein Jahr zuvor. «Das ist sicher kein Zufall», sagt Scherler. Denn die Daten zeigen, dass viele Rotmilane immer wieder dieselben Gebiete anfliegen. «Wahrscheinlich merken sie sich markante Landschaftselemente wie Berge oder Seen, um sich zu orientieren», sagt der Biologe.

Auch seinen zweiten Aufenthalt in Spanien überlebte der nun fast zweijährige Ferdinand. Dann, im März 2017, verliess er Spanien – zum vorläufig letzten Mal. Eine Woche später erreichte Ferdinand den Kanton Freiburg, wo er den ganzen Sommer verbrachte, wie zahlreiche andere Rotmilane. Warum sich dort so viele der Greifvögel sammeln, ist immer noch ein Rätsel. «Sicher aber ist, dass es ihnen besser geht als in Spanien», sagt Scherler. Bei einer Befragung haben die Wissenschafter der Vogelwarte Sempach festgestellt, dass ein Achtel der Landbevölkerung die Rotmilane sogar füttert – mit Fleisch, Speiseresten oder auch Nachgeburten von Hoftieren.

Auch Ferdinand erging es gut – und er profitierte vom Pech eines anderen Vogels. Am 26. August 2017 starb ein ausgewachsenes Rotmilan-Männchen. Dadurch wurde ein Revier frei, und Ferdinand liess sich diese Chance nicht entgehen. Am Himmel über dem freiburgischen Schmitten kämpfte er gegen ein anderes Männchen um das Revier und konnte es schliesslich erobern. In Ferdinands Flugdaten ist zu sehen, dass er sich dort niedergelassen hat.

Allmählich nahte der Winter, und damit der Zeitpunkt, an dem der Rotmilan ins warme Spanien hätte fliegen sollen. Doch Ferdinand zog nicht los. Und so wie er machen es viele seiner ausgewachsenen Artgenossen. Das zeigen Zahlen, die Freiwillige jeden Winter an bekannten Schlafplätzen erheben. Im Januar 2018 blieben 3280 Rotmilane hier – fast drei Mal mehr als noch elf Jahre zuvor.

«Zwar haben die Vögel den Instinkt, im Winter wegzuziehen», sagt Scherler, «doch bei guten Bedingungen bleiben sie offenbar gerne in der Schweiz.» Eine wichtige Rolle spielt das Klima: Da im Mittelland immer seltener längere Zeit am Stück Schnee liegt, können die Vögel in der Schweiz bleiben. Falls das Wetter doch zu schlecht wird, sind sie schnell weg: Südfrankreich erreichen sie in zwei bis drei Tagen.

Noch kann Scherler nicht genau sagen, wie die Rotmilane sich für ihre Reviere entscheiden, denn er steht erst am Anfang der Datenauswertung. An seinem Laptop kann er jedoch jederzeit den Standort der fast 300 Rotmilane abrufen, die einen Sender tragen. Auch Ferdinands: Der Vogel verbringt den Winter auf seiner abgestorbenen Tanne im freiburgischen Schmitten. Und jetzt, da Ferdinand ein eigenes Revier hat, steht eigenem Nachwuchs eigentlich nichts mehr im Weg. Scherler hofft, dass sich der Rotmilan diesen Frühling eine Partnerin suchen wird.