Die Suche nach einer Zwillingserde hat begonnen: Die Mission Cheops ist erfolgreich gestartet

5, 4, 3, 2, 1: Die Sojus-Fregat-Rakete hebt ab. Der Schweizer Satellit Cheops ist in der Luft. Die gewaltige Energie, die es für den Start braucht, zeigt sich am Rauch und Dampf, der unter der Rakete hervorquillt. Zuvor hat um 8.43 Uhr die Firma Arianespace den Countdown für den Liftoff der russischen Rakete auf dem Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana eröffnet. Und diesmal vollendet. Denn eigentlich hätte die Mission am Dienstag starten müssen, doch der Countdown wurde aufgrund eines Software-Fehlers automatisch abgebrochen.

Das Ende nach vier Stunden Flugzeit

Im zweiten Anlauf hat es nun geklappt. Um 9.54 Uhr startet die von Arianespace betriebene Sojus-Fregat Rakete ins All. Schon nach drei Kilometern Flug und einer Minute Flugzeit hat die Sojus-Rakete die unglaubliche Geschwindigkeit von 410 Metern pro Sekunde. An Bord sind fünf Forschungssatelliten. Der erste namens Cosmo-Skymed wird schon nach 22 Minuten entlassen. Nach zwei Stunden und 24 Minuten folgt der Schweizer Satellit Cheops, der nun in einer 700 Kilometer entfernten Umlaufbahn um die Erde kreist. Nach gut vier Stunden Flugzeit werden noch die letzten drei der mit der Sojus-Rakete transportieren Satelliten in den Weltraum geschossen.

Schweiz leitet die Mission

Somit nimmt die Cheops-Mission der Europäischen Weltraumorganisation ESA, an der die Schweiz eine führende Rolle innehat, ihren über sieben Jahre geplanten Lauf. Leiter der Cheops-Mission ist der Astrophysiker Willy Benz von der Universität Bern, der den Start direkt im Weltraumbahnhof Kourou verfolgt. CHEOPS steht für «CHaracterising ExOPlanet Satellite» und ist ein Weltraumteleskop auf einer Satellitenplattform, das von der Universität Bern in enger Zusammenarbeit mit der Universität Genf entwickelt und zusammengebaut wurde.

Ziel der Mission von Willy Benz und seinem Forscherteam, die Vermessung von Exoplaneten, um ausserhalb unseres Sonnensystems erdähnliche Planeten zu finden. Mit dabei in der Cheops-Mission ist auch Didier Queloz, der dieses Jahr für die Entdeckung eines ersten Exoplaneten im Jahr 1995 zusammen mit Michel Mayor den Nobelpreis für Physik erhalten hat.

Erdähnliche Bedingungen suchen

In der Cheops-Mission geht es nun darum, bereits bekannte Exoplaneten genauer zu bestimmen. Die Mission wird sich auf Sterne konzentrieren, die von Planeten mit einer Grösse zwischen jener der Erde und jener von Neptun umkreist werden. Dank der durch das Cheops-Teleskop erstmals möglichen Präzision können Grösse und mittlere Dichte des Planeten bestimmt werden und damit auch seine Art. Also ob es sich um einen Planeten aus Stein und Eisen handelt wie die Erde oder um einen aus Gas wie Jupiter. Auch darüber, ob es sich um einen Wasserplaneten oder eine trocken Steinbrocken handelt, werden die Wissenschafter dank der Lichtmessungen der Cheops-Mission Aussagen machen können. Entstehen soll in den nächsten vier Jahren eine Liste von Exoplaneten, welche aufgrund ihrer Beschaffenheit, ihrer Atmosphäre und Entfernung zu ihrem Stern am ehesten erdähnliche Bedingungen haben. Aufgrund dieser Liste werden die Forscher dann einzelne Exoplaneten mit Riesenteleskopen noch genauer unter die Lupe genommen.

100-Millionen-Euro-Projekt

Weltweit warten die Wissenschafter und natürlich vor allem Willy Benz nun gespannt auf die ersten Signale von Cheops. «Bis die ersten Bilder kommen, wird es zwei Monate dauern. Bis dann werden wir nervös bleiben», hat Benz vor seinem Abflug nach Kourou gesagt. Die Systeme müssen langsam warmlaufen und in der Umlaufbahn müssen diverse Tests gemacht werden. Ob das 100-Millionen-Euro-Projekt ein Erfolg wird, lässt sich erst ab Mitte März sagen, wenn die eigentliche Mission gestartet wird und dann die ersten Bilder von Exoplaneten zur Erde geliefert werden.