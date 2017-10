Auch Männer beteiligen sich an der Debatte. Einige aus Scham, wie der Tweet eines Mannes zeigt: «#MeToo, Nichts gesagt, als mein Kollege den ganzen Abend über anzügliche Bemerkungen über die Frauen im Club machte.» Andere aus Häme: «Ich werde immer wieder als jung und unfassbar schön bezeichnet. Bitte helft mir. #metoo»

Früher gab es weniger Echo

All das erinnert an die Aktion #SchweizerAufschrei, die vor einem Jahr viral ging. Die Genderforscherin Franziska Schutzbach hatte mit dem Hashtag eine Debatte ins Rollen gebracht. Die unter anderem offenlegte, dass Sexismus auch im Bundeshaus vorkommt. SP-Nationalrätin Mattea Meyer machte auf Twitter Vorfälle aus dem Kantonsrat und dem Parlament öffentlich. Über Nacht wurde sie damals zur politischen Stimme gegen Sexismus. Was hat die Aktion in ihren Augen bewirkt?

«Sie hat Betroffene ermutigt, auf niederschwellige Art zu zeigen, welche Form von sexueller Gewalt und Belästigung diese erlebt haben», sagt Meyer auf Anfrage. «Das gab es so vorher noch nicht.» Wie zum Beispiel nach dem Missbrauchsskandal um Dominique Strauss-Kahn aus dem Jahr 2011 (siehe Text rechts): Damals fand zwar eine Sexismusdebatte statt, jedoch vor allem in den traditionellen Medien, weniger auf den sozialen Kanälen und nie in dieser Verbreitung.

Offenbar helfen die sozialen Medien in solchen Fällen heute den Frauen, ihre Übergriffsgeschichten publik zu machen. Im Freundes- oder Familienkreis trauten sich früher viele nicht, darüber zu sprechen. Zu peinlich waren ihnen die Erlebnisse. Zu stark fühlten sie sich vielleicht auch mitverantwortlich oder nahmen gleich ganz die Schuld auf sich. Schliesslich trugen sie ja einen Rock, als es passierte. Oder sie mussten sich wohl verhört haben. Oder sie hatten wohl schlicht zu sensibel reagiert auf das «Schätzeli» vom Kunden, Gast oder Nachbarn.

Wie die Welle grösser wird

Mittlerweile hat der Wind gedreht: Frauen (und Männer!) schreien auf. Zumindest während solcher Skandalwellen auf den sozialen Medien. Im Schutze der Masse trauen sie sich, sich als Opfer zu outen. «Sie sehen, dass sie nicht alleine sind. Das gibt ihnen Mut, ihre Erlebnisse zu erzählen», sagt die SP-Nationalrätin Mattea Meyer. Das bringt wiederum einen Stein ins Rollen: Der breiten Gesellschaft wird bewusst, dass sexuelle Belästigung verbreiteter ist, als man gemeinhin annimmt. Aktionen wie der #SchweizerAufschrei tragen laut Meyer denn auch dazu bei, dass Sexismus nicht als normaler Alltag akzeptiert wird. Sie hofft nun, dass die #MeToo-Welle ebenfalls einen Effekt hat: «Dass Männer und Frauen nicht zusehen, sondern einschreiten, wenn sie Zeugen werden.»

Mit ihrer Hoffnung steht Meyer nicht alleine, wie die Twittermeldung einer Frau zeigt: «#MeToo, Ich fände es toll, wenn die Männer mitteilen würden, wann sie Zeugen waren und ob und wie sie reagiert haben. #sprichmitihm», schrieb gestern eine Frau.