Auf der zweiten Steinplatte ist eine Reihe von Wirbeln erkennbar, doch diese lassen die Experten stutzen. Sie sind schlicht zu klein, um zum Schädel zu passen. «Sie könnten von einem Beutetier im Magen des Megalodons stammen», erklärt Siber. Noch fehlt aber ein wissenschaftlicher Beweis für diese Theorie.

Das einzigartige Megalodon-Fossil stammt aus Peru, jenem Land, wo Sieber als junger autodidaktischer Paläontologe einst nach Überresten von Walen suchte und nebenbei auf Hunderte Haizähne stiess. Es ist kein Zufall, dass Haie und Wale an denselben Orten gefunden werden: Der Megalodon ernährte sich vorwiegend von Meeressäugern wie kleinen Walen und Robben. Diese Spezialisierung wurde ihm aber zum Problem, wie vor zwei Jahren eine Studie mit Beteiligung der Universität Zürich zeigte. Als sich eine Eiszeit anbahnte, liess das kühler werdende Klima viele Meeressäuger aussterben. Das Nahrungsangebot wurde knapp, durchsetzen im Gerangel um genügend Futter konnten sich kleinere, agilere Tiere wie der Schwertwal und der Vorfahre des Weissen Hais. Der Megalodon starb hingegen vor zwei Millionen Jahren aus.

Der Weisse Hai stammt übrigens nicht vom Megalodon ab, wie dies früher geglaubt wurde. Offensichtlich ist es zwei Millionen Jahre nach seinem Verschwinden schwierig festzustellen, in welche Gattung der Megalodon tatsächlich gehört. Es gibt ja kaum Hinweise, welche die Zeit überdauert haben, ausser eben die Zähne.

5000 Franken für einen Zahn

Diese Zähne sind es, denen der Megalodon seinen populären Artnamen verdankt: «odon» ist das griechische Wort für «Zahn» und «mega» bedeutet «gross». Im Eingangsbereich des Museums gibt es solche Zähne zu kaufen, knapp 300 Franken kostet ein kleinerer, gegen 800 ein grösserer. Noch grössere Exemplare seien bis zu 5000 Franken wert, erzählt Siber.

Es erinnert denn auch an Goldsucher, wenn in einem Video in der Ausstellung der amerikanische Taucher Pat McCarthy in einem trüben Fluss voller Alligatoren nach Haifischzähnen sucht. Mit Erfolg. Während in Aathal eine Rekonstruktion eines Megalodon-Gebisses ausgestellt ist – gross und einladend wie eine offene Tür – hatte McCarthy ein solches mit echten Zähnen zusammengestellt. Eines Tages aber war er allein auf Tauchgang und kam nicht mehr zurück.

Die Jagd nach Fossilien ist jedoch nicht per se gefährlich. Normalerweise sind die Jäger auch nicht mit Taucherausrüstung, sondern mit Hammer und Meissel ausgerüstet. Die meisten Exponate in Aathal stammen nicht aus Gewässern, sondern aus dem Gebirge in Libanon und aus der Region Solnhofen in Bayern, deren gelblicher Kalkstein vor einigen Jahrzehnten als Bodenplatten sehr populär war. In den Kalkschichten beider Regionen sind Details bis hin zur Hautstruktur der Haie erhalten geblieben.

Auch in der heutigen Schweiz trieben sich einst Haie herum – zur Zeit des Megalodon reichte ein Meeresarm bis zu uns. Es ist deshalb nicht ungewöhnlich, auch hier Haifischzähne zu finden. Wo das hinführen kann, zeigt sich an René Kindlimann, Freund und Nachbar von Hans-Jakob Siber und Grafiker des Sauriermuseums. Er hatte als 19-Jähriger einen ersten Haizahn gefunden, inzwischen besitzt er eine der grössten Privatsammlungen Europas. Der Ausstellung hat er nicht nur sein Know-how, sondern auch Stücke aus seiner Sammlung zur Verfügung gestellt.