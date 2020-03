Donald Trumps unmoralisches Angebot für einen möglichen Impfstoff

Präsident Donald Trump, wie er leibt und lebt. Dass es 12 bis 18 Monate gehe, bis ein Impfstoff verfügbar sei, wollte er nicht glauben. Also trommelte er die Bosse der Pharma und einige andere Experten zusammen. «Ich mag es lieber, wenn es nach einigen Monaten klingt, um ehrlich zu sein», sagte er ihnen. Aber die Experten sahen das anders. Entnervt fragte Trump: «Warum nehmen wir denn nicht einfach einen soliden Grippe-Impfstoff?»

Die Szene sorgte auf der anderen Seite des Atlantiks für einige Erheiterung. Doch letzte Woche gefror manchem das Lachen im Gesicht. Denn am Tisch sass offenbar auch Daniel Menichella (50), damals noch Boss des Tübinger Biotech-Unternehmens Curevac. Seine Firma könne «sehr, sehr schnell» einen Impfstoff gegen Covid-19 präsentieren, soll er gesagt haben. Trump gefiel das so gut, dass er eine Milliarde Dollar geboten habe, für die Firma oder wenigstens für die Exklusivrechte des Impfstoffs in den USA.

Keine Sonderrechte für Trump und die USA

Diese höchst unappetitliche Offerte sorgte in Deutschland für einige Bewegung. Die Bundespolitik rief den Heimatschutz aus, die regionalen Politiker hatten schon immer nur das Wohl der Industrie im Auge gehabt. Und Dan Menichella war seinen Chefposten los. Die Gründe dafür waren bestenfalls ausweichend. Ironischerweise soll Dietmar Hopp, in deutschen Fussballstadien von den Fans als «Hurensohn», der mit seinem Geld den Sport kaputtmache, beschimpft, dessen Investorengesellschaft Dievini 80 Prozent von Curevac gehört, der Offerte eine deutliche Absage erteilt haben. «Keine Option», sei das gewesen. Wie man mit einem wie Trump weitermachen will, ist hoffentlich eine Frage, die sich nicht mehr lange stellt. Dieses Verhältnis lässt sich nicht mehr retten.