Alles ganz easy und unverbindlich. Dies scheint das Motto der heutigen Jugend zu sein, zumindest wenn es ums Thema Beziehung geht. Wir wollen uns nicht binden, tun was und mit wem wir wollen und uns auf keinen Fall einschränken. Wir haben Angst etwas zu verpassen, uns in einer Beziehung zu langweilen oder wollen es einfach nicht so klar betiteln. Warum auch?!

Will man sich also nicht binden, obwohl man jemanden mag, mit dieser Person schläft und Herzklopfen hat, so gibt es eine logische und viel praktizierte Lösung unter uns Jugendlichen: Und zwar die, dass man "öbis zämä hed". Alles ganz easy und unverbindlich. Man trifft sich also mit der Person, mag sie, geht mit ihr ins Kino und Schlittschuhlaufen und tut die Dinge, welche man in einer Beziehung ebenso macht. Einzige Ausnahme: Jegliche Zuneigung in der Öffentlichkeit und unter Freunden. Dort schenkt man sich dann wenig oder kaum Beachtung. Es soll ja nicht auffallen, schliesslich ist man ja nicht zusammen, sondern "mä hed nume öbis zämä". Alles ganz easy und unverbindlich. Ziel dieser Nicht(-Beziehung) ist, dass wir jegliche Probleme, die eine herkömmliche Beziehung beinhaltet, umgehen: Keine Eifersucht, kein kontrolliert fühlen vom Anderen und kein Rosenkrieg. Auch sind wir weiterhin unabhängig und können tun was und mit wem wir wollen. Rechtfertigen, sich entschuldigen oder zusammen den Geburtstag der Oma feiern muss man nicht, wenn man "öbis zämä hed". Alles ganz easy und unverbindlich.