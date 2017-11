Am Dreh beteiligt waren ein befreundeter Kameramann, eine Schauspielerin und ein Sprecher. Er hätte schon viel Zeit in Videos investiert und nichts sei passiert, erklärt Lanman in einem Video von «Spiegel Online». Er wusste also, dass er ein Risiko eingehen würde. Die vier wollten also einfach Spass haben – und strichen bis Mittwochmittag prompt über 4,2 Millionen Klicks auf Youtube ein.