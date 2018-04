Wer den Schwarzer Apollo beobachten möchte, muss hoch hinaus, mitunter bis auf 2500 Meter über Meer. Es heisst, in den Schluchtenwäldern des Berner Oberlands, in der Gegend um Gstaad, könne man den seltenen Falter noch regelmässig antreffen. Also mache ich mich auf in das mondäne Chaletdorf in der Gemeinde Saanen – mit Ziel Lauenensee. Dort, so heisst es, tummle sich der sehr standorttreue, nur noch in ausgewählten Alpenregionen vorkommende Parnassius mnemosyne.

Das artenreiche Naturschutzgebiet am südlichen Ende des Lauenentals mit seiner besonderen Flora bietet dem Schwarzen Apollo ein perfektes Refugium. Der bei einer Flügelspannweite von etwa 60 Millimeter nicht eben grosse Schmetterling ist auf den ersten Blick der unscheinbarste aller Apollofalter. Seine weissen Flügel sind von dunklen Adern durchzogen, deren Spitzen grau und durchscheinend.

Der Schwarze Apollo hat eine Lebensdauer von nur 14 Tagen und ist aufgrund seiner hohen Ansprüche an sein Habitat sehr selten geworden. Er benötigt garantiert gleichbleibende Feuchtigkeit, das gesicherte Vorhandensein seiner Futterpflanze – Lerchensporn-Arten – sowie an Mischwälder angrenzende Gebirgshänge in Laubwaldzonen. Unter Hobby-Sammlern ist der Schwarze Apollo inzwischen eine heiss gehandelte Ware.

Die männlichen Falter fliegen vormittags umher auf der Suche nach zu begattenden Weibchen, die es zumeist erst am Nachmittag hinauszieht, um Blüten zu besuchen. Sie gelten als sehr störungsanfällig und reagieren bei Belästigung mit einem interessanten Reflex: Wie ein angeschossener Vogel lassen sie sich jäh ins Gras fallen.

Zwischen Wasserfall und Blüten

Nachdem das Postauto wieder hinunter ins Tal verschwunden ist, bewege ich mich blickhungrig durch die mit ihren Magerwiesen und die herabstürzenden Kaskaden des nahen Wasserfalls paradiesisch anmutende Gegend. Nach einer halben Stunde in der atemberaubenden Landschaft wird meine entomologische Suche belohnt: Auf den sattgrünen Blättern eines Himbeerstrauchs sitzen mit weit geöffneten Flügeln zwei Schwarze Apollos und sonnen sich. Durch die breiten, glasigen Ränder ihrer gespreizten Flügel ist die Struktur des Blattes jeweils klar zu erkennen, als blicke man durch ein Fenster auf schäumendes Grün.